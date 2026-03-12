Рента за воду-2026: терміни подання декларації та копій дозволів

Копію дозволу на спеціальне водокористування подають разом із першою декларацією з рентної плати, а надалі — лише у разі внесення змін до цього дозволу.

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає, коли у 2026 році подавати копії дозволів на воду разом із декларацією з рентної плати.

Зазначається, що відповідно до підпункту 255.11.19 Податкового кодексу України платники рентної плати за спеціальне використання води разом із податковими деклараціями повинні подавати до контролюючих органів копії дозволу на спеціальне водокористування та/або інтегрованого довкіллєвого дозволу, договір на постачання води, а також статистичну звітність щодо використання водних ресурсів.

Крім того, Законом України від 16 липня 2024 року №3855-IX «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення», який набрав чинності 8 серпня 2025 року, було запроваджено новий документ — інтегрований довкіллєвий дозвіл.

Водночас частина 24 статті 49 Водного кодексу України визначає, що такий дозвіл видається на підставах і за процедурою, встановленими Законом №3855, з урахуванням вимог абзаців другого — четвертого частини шостої статті 49 Водного кодексу.

За наявності інтегрованого довкіллєвого дозволу отримання дозволу на спеціальне водокористування, умови якого щодо спеціального водокористування визначені інтегрованим довкіллєвим дозволом, не вимагається. На операторів установок, що отримали інтегрований довкіллєвий дозвіл та здійснюють на його підставі спеціальне водокористування, поширюються вимоги ВКУ щодо прав, обов’язків, обмежень та інших умов спеціального водокористування.

Згідно з абзацом четвертим п. 5 постанови КМУ від 13.03.2002 №321 «Про затвердження Порядку видачі, переоформлення та припинення дії (відкликання, визнання недійсними) дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №459» суб’єкти господарювання, чиї дозволи на спеціальне водокористування втратять чинність у зв’язку з отриманням інтегрованого довкіллєвого дозволу, зобов’язані протягом одного місяця з дня початку адміністративного провадження з видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) звернутися із заявою про одержання дозволу на спеціальне водокористування та відповідними документами згідно з Порядком видачі, переоформлення та припинення дії (відкликання, визнання недійсними) дозволів на спеціальне водокористування щодо технічних одиниць, одиниць технологічного устаткування, видів діяльності та об’єктів, умови спеціального водокористування щодо яких визначаються дозволами на спеціальне водокористування, які втратять чинність у зв’язку з отриманням інтегрованого довкіллєвого дозволу та не будуть ним визначені.

Платник рентної плати до закінчення визначеного розд. II ПКУ граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, податкову декларацію, яка містить, зокрема, додаток з рентної плати за спеціальне використання води (пп. 257.3.4 ПКУ).

Згідно з абзацом другим п. 1.3 розд. І Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78 (далі – Порядок №78), державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою звітності №2ТП-водгосп (річна) (далі – Звіт) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

Під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 5 м. куб. води на добу;

забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 м. куб. води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;

забирають воду для зрошення в обсязі від 5 м. куб. води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);

мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 5 м. куб. води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);

мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 м. куб. води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;

використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;

здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;

віднесені до галузі гідроенергетики;

користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Пунктом 1.9 розд. І Порядку №78 визначено, що звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі, зазначені у п. 1.5 розд. І Порядку, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подають Звіти до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.

Копії електронних Звітів з відміткою про одержання подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями з рентної плати до територіальних органів ДПС.

Таким чином, при поданні платником рентної плати за спеціальне використання води першої податкової декларації з рентної плати (в частині рентної плати за спеціальне використання води) разом з нею подається копія дозволу на спеціальне водокористування та/або інтегрованого довкіллєвого дозволу, а надалі така копія подається у разі внесення змін до дозвільного документа щодо водовикористання.

При цьому копії укладених з первинними водокористувачами договорів на поставку води разом з податковими деклараціями з рентної плати не подаються.

Копія електронного Звіту з відміткою про одержання подається платником рентної плати за спеціальне використання води разом з податковою декларацією з рентної плати за рік.

