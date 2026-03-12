  1. Відео
В Україні 31 серпня будуть відзначати День румунської мови – указ

16:26, 12 березня 2026
Згідно з указом Президента, нове свято запроваджене для розвитку міжкультурного діалогу та українсько-румунської співпраці.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Відповідний документ №235/2026 набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з указом, День румунської мови в Україні відзначатимуть щороку 31 серпня. У документі зазначено, що рішення ухвалене з метою розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах, а також для заохочення міжкультурного діалогу зі збереження і розвитку мовної та культурної самобутності громадян України.

Коментуючи підписання указу, Президент зазначив: «В розвиток нашої гуманітарної та культурної співпраці, в розвиток поваги між нашими народами, я підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Щорічно це буде 31 серпня, вже в Румунії є День української мови, це 9 листопада».

