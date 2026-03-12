  1. У світі

Міноборони США запускає ШІ-агентів Gemini від Google

16:01, 12 березня 2026
ШІ-агентів Gemini впроваджують серед трьох мільйонів співробітників для автоматизації рутинних завдань.
Міноборони США запускає ШІ-агентів Gemini від Google
Міністерство оборони США починає використовувати агентів на базі штучного інтелекту Gemini від Google. Їх впроваджують серед близько трьох мільйонів співробітників для автоматизації рутинних завдань. Про це повідомляє Bloomberg.

На першому етапі ШІ-агенти працюватимуть лише з некласифікованими мережами, оскільки саме з ними взаємодіє більшість працівників Пентагон. Заступник міністра оборони з питань досліджень та інженерії Еміль Майкл зазначив, що згодом Gemini може отримати доступ і до засекречених та таємних файлів.

Цивільні та військові співробітники Міністерства оборони США зможуть створювати власних агентів за допомогою запитів природною мовою. Google пропонує вісім готових агентів, які здатні підсумовувати зустрічі, формувати бюджети та перевіряти дії на відповідність принципам національної оборонної стратегії.

У некласифікованих мережах ШІ-агенти також матимуть операційний вплив і допомагатимуть у плануванні та оцінці ресурсів для військових завдань і операцій. Крім того, співробітники зможуть створювати власних агентів для автоматизації багатокрокових рутинних процесів без навичок програмування.

З грудня 2025 року працівники Пентагону вже мають доступ до Gemini через портал GenAI.mil. За цей час сервіс використали 1,2 мільйона людей для роботи з некласифікованими даними.

США Google Міноборони технології ШІ Пентагон

Президентські вибори в України в умовах воєнного стану: позиція ВП ВС

ВП ВС підтвердила, що Верховна Рада не зобов’язана призначати вибори Президента під час воєнного стану, а відсутність такого рішення не є протиправною бездіяльністю.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Спроба втечі до Польщі через кордон: як суд на Волині оцінив дії військовослужбовця

Чому ця справа не набула кримінального продовження.

З’їзд суддів заявив про фінансову кризу в судах і визнав роботу ДСА незадовільною

Судді заявили про загрозу для роботи судів через фінансову кризу.

