Міноборони США запускає ШІ-агентів Gemini від Google

ШІ-агентів Gemini впроваджують серед трьох мільйонів співробітників для автоматизації рутинних завдань.

Міністерство оборони США починає використовувати агентів на базі штучного інтелекту Gemini від Google. Їх впроваджують серед близько трьох мільйонів співробітників для автоматизації рутинних завдань. Про це повідомляє Bloomberg.

На першому етапі ШІ-агенти працюватимуть лише з некласифікованими мережами, оскільки саме з ними взаємодіє більшість працівників Пентагон. Заступник міністра оборони з питань досліджень та інженерії Еміль Майкл зазначив, що згодом Gemini може отримати доступ і до засекречених та таємних файлів.

Цивільні та військові співробітники Міністерства оборони США зможуть створювати власних агентів за допомогою запитів природною мовою. Google пропонує вісім готових агентів, які здатні підсумовувати зустрічі, формувати бюджети та перевіряти дії на відповідність принципам національної оборонної стратегії.

У некласифікованих мережах ШІ-агенти також матимуть операційний вплив і допомагатимуть у плануванні та оцінці ресурсів для військових завдань і операцій. Крім того, співробітники зможуть створювати власних агентів для автоматизації багатокрокових рутинних процесів без навичок програмування.

З грудня 2025 року працівники Пентагону вже мають доступ до Gemini через портал GenAI.mil. За цей час сервіс використали 1,2 мільйона людей для роботи з некласифікованими даними.

