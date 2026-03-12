Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів (№ 9364) в цілому у другому читанні.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроєктом пропонується виключити можливість застосування усних зауважень за вказані правопорушення. Отже, особи, які притягуються до відповідальності, будуть або оштрафовані, або звільнені від адміністративної відповідальності у зв'язку з відсутністю підстав для стягнення.

Депутати пропонують внести змінами до КУпАП (статті 22, 156, 156-2, 161-1, 164, 164-5, 164-16, 177-2, 221, 255, 264, 265, 314) та ввести адміністративну відповідальність за:

торгівлю алкоголем, тютюном та рідинами для електронних сигарет без держреєстрації як суб'єкта господарювання;

порушення порядку обліку, зберігання, переробки, утилізації або знищення конфіскованих підакцизних товарів та обладнання для їх виробництва;

придбання, зберігання, пересилання, транспортування без мети збуту підакцизних товарів без марок акцизного податку або з підробленими марками.

Удосконалити порядок вилучення підакцизної продукції, її подальшої конфіскації та знищення.

Ввести єдиний грошовий критерій для кваліфікації окремих адміністративних правопорушень у цій сфері.

Наділити відповідні держоргани повноваженнями складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Також пропонується внесення зміни до КК України (стаття 204):

Встановити кримінальну відповідальність за нові діяння, пов'язані з придбанням, пересиланням та збутом підакцизних товарів (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту).

А в Законі про держрегулювання виробництва та обігу спирту, алкоголю, тютюну і пального доповнити статті 2, 15, 15³, 17 забороною на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю зазначеними товарами без держреєстрації, відповідної ліцензії та інших дозвільних документів.

Головне науково-експертне управління, вивчивши законопроєкт, дійшло висновків, що він містить низку концептуальних та правових недоліків. Запропоновані зміни не повною мірою узгоджуються з чинним законодавством і можуть призвести до негативних наслідків у правозастосовній практиці.

Введення заборони на звільнення від відповідальності за малозначністю для широкого переліку складів (ст. 156, 164, 177-2 КУпАП та ін.) створює ризик притягнення до відповідальності за діяння, які формально підпадають під ознаки правопорушення, але не становлять істотної суспільної шкідливості.

Конструкція норм щодо фізичних осіб-підприємців створює передумови для притягнення їх до двох видів відповідальності одного виду (адміністративної та фінансової) за одне й те саме діяння, що суперечить статті 61 Конституції України.

Окремі положення законопроєкту (зокрема, ст. 164-5 КУпАП та редакція ч. 1 ст. 204 КК) можуть бути витлумачені таким чином, що дозволять притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності звичайних громадян, які придбавають підакцизні товари для особистого споживання, навіть якщо вони не знали про їх незаконне походження або підробку. Редакції статей (зокрема, ч. 1 ст. 204 КК) сформульовано нечітко, що може призвести до неоднозначного тлумачення та помилок у правозастосуванні. Також викликає зауваження одночасне використання термінів «фальсифіковані» та «незаконно виготовлені» як самостійних, хоча вони співвідносяться як частина та ціле.

А встановлений у примітці до ст. 204 КК розмір «великого розміру» (67100 грн) є недостатнім для розмежування адміністративного правопорушення та злочину, враховуючи високу вартість окремих видів підакцизних товарів.

На думку Головного управління, запропоновані зміни повинні бути внесені окремими проєктами – до КУпАП та КК, а також відповідним проєктом про внесення змін до регулятивного законодавства.

