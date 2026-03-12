  1. В Україні

Україна та Румунія побудують дві нові електролінії

18:03, 12 березня 2026
Країни також розпочинають спільне виробництво безпілотників.
Україна та Румунія домовившись про будівництво нових ліній електропередач. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном.

Крім того, країни розпочинають спільне виробництво безпілотників.

За словами президента Румунії Нікушора Дана, потужності для виготовлення дронів будуть розміщені на території Румунії. Сторони впевнені, що це не лише посилить обороноздатність України, а й сприятиме технологічному розвитку обох держав.

Окремий блок домовленостей стосується енергетичної безпеки. Підписані документи передбачають запуск двох нових ліній постачання електроенергії.

Це рішення має критичне значення для прикордонних територій, зокрема, воно дозволить суттєво покращити ситуацію зі світлом у Чернівецькій області та стабілізувати енергосистему регіону.

Також лідери держав обговорили спрощення логістики.

