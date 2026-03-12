  1. В Україні

13 березня в усіх регіонах застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго

18:58, 12 березня 2026
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Фото: freepik.com
У п’ятницю, 13 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило Укренерго.

«Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», - йдеться у заяві.

Також там додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

