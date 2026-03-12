Микита Потураєв пояснив, чому законопроєкт про регулювання Telegram не внесли на розгляд Ради

Микита Потураєв зазначив, що законопроєкт не змогли внести у порядок денний з двох причин.

Фото: ukrinform.com

Законопроєкт №11115 про регулювання телеграму не внесли на розгляд Верховної Ради з двох причин. Про це у коментарі «Детектору медіа» заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«Той, що авторства Миколи Княжицького, не має висновку комітету, а той, що мій, взагалі не зареєстрований. Я не міг у законний спосіб скликати комітет ні на вчора, ні на сьогодні — бо це було б прямим порушенням норм закону про прозорість роботи комітетів. Про що я і повідомив вчора Погоджувальну раду, і вони відмовились від цієї ідеї», — сказав він.

За словами Потураєва, наступного тижня комітет проведе окрему робочу нараду, щоб визначитися з рішенням.

«Або у залу ми подамо від комітету текст Княжицького, а потім до другого читання я буду вносити туди поправки з свого варіанту, або навпаки. Або ми в принципі поки відкладемо це питання, бо взагалі-то у обох наявних варіантів текстів є проблеми з відповідністю до норм європейського законодавства», — зауважив депутат.

Він також додав, що обидва тексти мають невідповідності певним нормам Акту про цифрові послуги ЄС (DSA) та Європейського акту про свободу медіа (EMFA), які потрібно без жодних змін імплементувати до кінця цього року. Утім, за словами Потураєва, у разі приведення всіх пунктів у повну відповідність ініціатива щодо регулювання онлайн-платформ може не принести очікуваних результатів.

З наступного тижня комітет обговорюватиме це питання, додав Микита Потураєв.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті повернулися до питання регулювання Telegram в Україні з опцією його заборони у разі, якщо соцмережа не піде на співпрацю з владою. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

Нагадаємо, ще на початку року, 28 лютого, Комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Як зазначив Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зауважив, що «на регуляцію немає ресурсів».

«Судово-юридична газета» писала про причини, через які окремі громадські організації лобіюють ідею заборони Telegram в Україні.

Народна депутата Ірина Констанкевич заявила, що наразі в Україні немає законодавчої бази для закриття Telegram-каналів.

