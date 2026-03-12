  1. В Україні

Микита Потураєв пояснив, чому законопроєкт про регулювання Telegram не внесли на розгляд Ради

19:42, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Микита Потураєв зазначив, що законопроєкт не змогли внести у порядок денний з двох причин.
Микита Потураєв пояснив, чому законопроєкт про регулювання Telegram не внесли на розгляд Ради
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законопроєкт №11115 про регулювання телеграму не внесли на розгляд Верховної Ради з двох причин. Про це у коментарі «Детектору медіа» заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Той, що авторства Миколи Княжицького, не має висновку комітету, а той, що мій, взагалі не зареєстрований. Я не міг у законний спосіб скликати комітет ні на вчора, ні на сьогодні — бо це було б прямим порушенням норм закону про прозорість роботи комітетів. Про що я і повідомив вчора Погоджувальну раду, і вони відмовились від цієї ідеї», — сказав він.

За словами Потураєва, наступного тижня комітет проведе окрему робочу нараду, щоб визначитися з рішенням.

«Або у залу ми подамо від комітету текст Княжицького, а потім до другого читання я буду вносити туди поправки з свого варіанту, або навпаки. Або ми в принципі поки відкладемо це питання, бо взагалі-то у обох наявних варіантів текстів є проблеми з відповідністю до норм європейського законодавства», — зауважив депутат.

Він також додав, що обидва тексти мають невідповідності певним нормам Акту про цифрові послуги ЄС (DSA) та Європейського акту про свободу медіа (EMFA), які потрібно без жодних змін імплементувати до кінця цього року. Утім, за словами Потураєва, у разі приведення всіх пунктів у повну відповідність ініціатива щодо регулювання онлайн-платформ може не принести очікуваних результатів.

З наступного тижня комітет обговорюватиме це питання, додав Микита Потураєв.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті повернулися до питання регулювання Telegram в Україні з опцією його заборони у разі, якщо соцмережа не піде на співпрацю з владою. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

Нагадаємо, ще на початку року, 28 лютого, Комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Як зазначив Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зауважив, що «на регуляцію немає ресурсів».

«Судово-юридична газета» писала про причини, через які окремі громадські організації лобіюють ідею заборони Telegram в Україні.

Народна депутата Ірина Констанкевич заявила, що наразі в Україні немає законодавчої бази для закриття Telegram-каналів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

Президентські вибори в України в умовах воєнного стану: позиція ВП ВС

ВП ВС підтвердила, що Верховна Рада не зобов’язана призначати вибори Президента під час воєнного стану, а відсутність такого рішення не є протиправною бездіяльністю.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]