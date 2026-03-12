Через помилку у по батькові сім’ї зниклого безвісти військового відмовили у виплатах — суд встановив родинні відносини

Розбіжності у написанні імені та по батькові батька в документах зниклого безвісти військовослужбовця призвели до відмови у виплатах і звернення до суду із заявою про встановлення родинних відносин.

Фото: Pexels

Роздільнянський районний суд Одеської області розглянув цивільну справу № 511/3612/25 в порядку окремого провадження щодо встановлення факту родинних відносин між заявником та військовослужбовцем, який зник безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання. Заявник звернувся до суду у зв’язку з неможливістю реалізувати свої права як члена сім’ї військовослужбовця через розбіжності у написанні по батькові в офіційних документах.

Суть справи

Заявник звернувся до суду з вимогою встановити факт родинних відносин та підтвердити, що військовослужбовець, який зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Старі Терни Донецької області, є його сином. Необхідність встановлення такого факту обумовлена наявністю помилки у записах актів цивільного стану, що унеможливило отримання передбачених законодавством виплат і пільг для членів сім’ї військовослужбовця.

Судом встановлено, що між заявником та матір’ю військовослужбовця у 1979 році було зареєстровано шлюб. У цьому шлюбі народилися діти, зокрема військовослужбовець, який у подальшому був призваний на військову службу за мобілізацією. Під час внесення запису до свідоцтва про народження була допущена помилка у написанні імені батька та, відповідно, у написанні по батькові дитини. Надалі на підставі цього свідоцтва особа отримала паспорт громадянина України.

У листопаді 2024 року військовослужбовець був призваний на військову службу за мобілізацією. Згідно з офіційним сповіщенням військової частини, з 2 грудня 2024 року він вважається безвісти зниклим за особливих обставин під час виконання бойового завдання з відсічі збройної агресії РФ на території Донецької області.

Після отримання відповідного повідомлення заявник звернувся до військової частини з метою отримання грошового забезпечення військовослужбовця як член його сім’ї. Однак у задоволенні звернення було відмовлено, оскільки ім’я батька, зазначене у паспорті заявника, не відповідало написанню у свідоцтві про народження військовослужбовця та у витязі з державного реєстру актів цивільного стану. Внаслідок цієї розбіжності державні органи не змогли підтвердити родинні відносини.

Під час розгляду справи суд дослідив письмові докази, зокрема свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, довідку військової частини щодо проходження служби та статусу безвісти зниклого військовослужбовця, сповіщення сім’ї про зникнення, а також інформацію про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні. Крім того, родинні відносини між заявником та військовослужбовцем підтверджувалися письмовими поясненнями свідків і матеріалами, наданими заявником, зокрема фотографіями спільного проведення часу.

Позиція та рішення суду

Суд зазначив, що відповідно до статті 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно з частиною першою статті 293 Цивільного процесуального кодексу України окреме провадження є видом непозовного цивільного судочинства, в межах якого розглядаються справи щодо підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов для реалізації нею майнових чи немайнових прав.

Відповідно до пункту 7 постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 31 березня 1995 року «Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» суди вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин у випадках, коли підтвердження такого факту безпосередньо породжує юридичні наслідки.

Оцінивши надані докази у їх сукупності відповідно до вимог статей 12, 81 та 89 ЦПК України, суд встановив, що заявник є батьком військовослужбовця, який зник безвісти 2 грудня 2024 року. Розбіжність у написанні по батькові суд визнав технічною помилкою, що виникла під час оформлення актового запису.

Суд також врахував, що без встановлення відповідного юридичного факту заявник позбавлений можливості отримувати передбачені законодавством пільги та виплати як член сім’ї безвісти зниклого військовослужбовця.

З урахуванням установлених обставин та норм права суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення заяви та встановив факт родинних відносин, визнавши, що військовослужбовець, який зник безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Старі Терни Донецької області, є сином заявника.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду.

