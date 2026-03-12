  1. Судебная практика
Из-за ошибки в отчестве семье пропавшего без вести военнослужащего отказали в выплатах — суд установил родственные отношения

19:54, 12 марта 2026
Расхождения в написании имени и отчества отца в документах пропавшего без вести военнослужащего привели к отказу в выплатах и ​​обращении в суд с заявлением об установлении родственных отношений.
Раздельнянский районный суд Одесской области рассмотрел гражданское дело № 511/3612/25 в порядке отдельного производства об установлении факта родственных отношений между заявителем и военнослужащим, который пропал без вести при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания. Заявитель обратился в суд в связи с невозможностью реализовать свои права как члена семьи военнослужащего из-за расхождений в написании отчества в официальных документах.

Суть дела

Заявитель обратился в суд с требованием установить факт родственных отношений и подтвердить, что военнослужащий, пропавший без вести во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Старые Терны Донецкой области, является его сыном. Необходимость установления такого факта обусловлена наличием ошибки в записях актов гражданского состояния, что сделало невозможным получение предусмотренных законодательством выплат и льгот для членов семьи военнослужащего.

Судом установлено, что между заявителем и матерью военнослужащего в 1979 году был зарегистрирован брак. В этом браке родились дети, в том числе военнослужащий, который впоследствии был призван на военную службу по мобилизации. При внесении записи в свидетельство о рождении была допущена ошибка в написании имени отца и, соответственно, в написании отчества ребёнка. В дальнейшем на основании этого свидетельства лицо получило паспорт гражданина Украины.

В ноябре 2024 года военнослужащий был призван на военную службу по мобилизации. Согласно официальному уведомлению воинской части, с 2 декабря 2024 года он считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания по отражению вооружённой агрессии РФ на территории Донецкой области.

После получения соответствующего уведомления заявитель обратился в воинскую часть с целью получения денежного обеспечения военнослужащего как член его семьи. Однако в удовлетворении обращения было отказано, поскольку имя отца, указанное в паспорте заявителя, не соответствовало написанию в свидетельстве о рождении военнослужащего и в выписке из государственного реестра актов гражданского состояния. Вследствие этого расхождения государственные органы не смогли подтвердить родственные отношения.

Во время рассмотрения дела суд исследовал письменные доказательства, в частности свидетельство о браке, свидетельство о рождении, справку воинской части о прохождении службы и статусе пропавшего без вести военнослужащего, уведомление семье о пропаже, а также информацию о зарегистрированных лицах в жилом помещении. Кроме того, родственные отношения между заявителем и военнослужащим подтверждались письменными объяснениями свидетелей и материалами, предоставленными заявителем, в частности фотографиями совместного времяпрепровождения.

Позиция и решение суда

Суд отметил, что в соответствии со статьёй 15 Гражданского кодекса Украины каждое лицо имеет право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания, а также на защиту своего интереса, который не противоречит общим принципам гражданского законодательства.

Согласно части первой статьи 293 Гражданского процессуального кодекса Украины отдельное производство является видом непоискового гражданского судопроизводства, в рамках которого рассматриваются дела о подтверждении наличия или отсутствия юридических фактов, имеющих значение для охраны прав, свобод и интересов лица либо для создания условий реализации им имущественных или неимущественных прав.

В соответствии с пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда Украины №5 от 31 марта 1995 года «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» суды вправе рассматривать дела об установлении родственных отношений в случаях, когда подтверждение такого факта непосредственно порождает юридические последствия.

Оценив представленные доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями статей 12, 81 и 89 ГПК Украины, суд установил, что заявитель является отцом военнослужащего, который пропал без вести 2 декабря 2024 года. Расхождение в написании отчества суд признал технической ошибкой, возникшей при оформлении актовой записи.

Суд также учёл, что без установления соответствующего юридического факта заявитель лишён возможности получать предусмотренные законодательством льготы и выплаты как член семьи пропавшего без вести военнослужащего.

С учётом установленных обстоятельств и норм права суд пришёл к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявления и установил факт родственных отношений, признав, что военнослужащий, который пропал без вести при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Старые Терны Донецкой области, является сыном заявителя.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Одесский апелляционный суд.

