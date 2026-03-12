  1. В мире

В Польше планируют ввести новый туристический сбор: кто будет платить

20:42, 12 марта 2026
От нового туристического сбора будут освобождены три категории туристов.
Фото: dtkt.ua
В Польше планируют ввести туристический сбор. Оплата будет касаться всех, кто хочет отдохнуть в Польше, пишет inpoland.net.

Согласно законопроекту, муниципальный совет сможет ввести туристический сбор, который будет взиматься с физических лиц, проводящих более 24 часов с туристической, рекреационной или учебной целью в городе, где будет введён этот сбор.

При этом туристический налог не будет обязательным к введению.

Сейчас окончательная сумма сбора не установлена. Ранее говорилось о 5 и 11 злотых в сутки.

От сбора будут освобождены такие категории туристов:

  • лица старше 70 лет;
  • члены многодетных семей;
  • лица со значительной степенью инвалидности.

Польша

