В Польше планируют ввести новый туристический сбор: кто будет платить

От нового туристического сбора будут освобождены три категории туристов.

Фото: dtkt.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше планируют ввести туристический сбор. Оплата будет касаться всех, кто хочет отдохнуть в Польше, пишет inpoland.net.

Согласно законопроекту, муниципальный совет сможет ввести туристический сбор, который будет взиматься с физических лиц, проводящих более 24 часов с туристической, рекреационной или учебной целью в городе, где будет введён этот сбор.

При этом туристический налог не будет обязательным к введению.

Сейчас окончательная сумма сбора не установлена. Ранее говорилось о 5 и 11 злотых в сутки.

От сбора будут освобождены такие категории туристов:

лица старше 70 лет;

члены многодетных семей;

лица со значительной степенью инвалидности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.