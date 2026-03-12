Кабмин продлил и расширил программу «Энергоподдержка ФОП»

Ориентировочный объем финансирования предусмотренных новых мер составляет более 1,3 млрд гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял проект постановления, предусматривающий существенное обновление программы «Энергоподдержка ФОП» — единовременной денежной помощи для обеспечения энергонезависимости малого бизнеса. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Эти изменения направлены на поддержку предпринимателей, которые обеспечивают население базовыми товарами и услугами в условиях регулярных перебоев с электроснабжением», — заявили в ведомстве.

По состоянию на сегодня по программе «Энергоподдержка ФОП» уже выплачено 380 млн грн для 38 тыс. предпринимателей.

Главные обновления программы

Продление сроков подачи заявлений: Период подачи заявлений на получение помощи будет продлен на два месяца — до 31 мая 2026 года (ранее крайним сроком было 31 марта 2026 года).

Расширение перечня КВЭДов: В программу добавлены новые общественно и социально значимые виды экономической деятельности. Теперь получить помощь смогут предприниматели, основной КВЭД которых соответствует таким категориям:

Пищевая промышленность: переработка молока и производство молочных продуктов (10.51), производство какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий (10.82).

Водоснабжение: забор, очистка и поставка воды (36.00).

Специализированная розничная торговля: железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями (47.52); спортивным инвентарем (47.64); цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них (47.76).

Образование: вспомогательная деятельность в сфере образования (85.60).

Финансирование: Программа реализуется в рамках бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2026 год. Ориентировочный объем финансирования предусмотренных новых мер составляет более 1,3 млрд гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.