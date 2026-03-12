ВККС прекратила участие шести кандидатов в конкурсных процедурах

Высшей квалификационной комиссией судей в пленарном составе рассмотрен вопрос о прекращении участия шести кандидатов в конкурсах на занятие вакантных должностей судей. Об этом сообщила ВККС.

По результатам заседания в конкурсе в Высший антикоррупционный суд прекратили участие:

Нестеренко Станислав Васильевич;

Глоба Максим Николаевич;

Штифонов Павел Сергеевич;

Китов Александр Васильевич.

В конкурсе в Специализированный апелляционный административный суд прекратили участие:

Бадюков Юрий Вячеславович;

Ремез Екатерина Игоревна.

Ремез Екатерина Игоревна также прекратила участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде, а Штифонов Павел Сергеевич — в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.