ВККС прекратила участие шести кандидатов в конкурсных процедурах
Высшей квалификационной комиссией судей в пленарном составе рассмотрен вопрос о прекращении участия шести кандидатов в конкурсах на занятие вакантных должностей судей. Об этом сообщила ВККС.
По результатам заседания в конкурсе в Высший антикоррупционный суд прекратили участие:
Нестеренко Станислав Васильевич;
Глоба Максим Николаевич;
Штифонов Павел Сергеевич;
Китов Александр Васильевич.
В конкурсе в Специализированный апелляционный административный суд прекратили участие:
Бадюков Юрий Вячеславович;
Ремез Екатерина Игоревна.
Ремез Екатерина Игоревна также прекратила участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде, а Штифонов Павел Сергеевич — в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.
