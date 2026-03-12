На оборонном заводе Днепропетровской области раскрыли хищение 19,7 млн грн – разоблачены 3 человека

Должностные лица завода и аффилированной компании завышали цены на металл для производства вооружений.

Фото: САП

СБУ и НАБУ разоблачили руководство стратегического оборонного предприятия в Днепропетровской области в хищении государственных средств. По данным СБУ, речь идет о схеме присвоения 19,7 млн гривен при закупке металлического сырья. По данным САП, разоблачены 3 человека.

Как установили правоохранители, конструкционный материал должен был быть использован для серийного производства вооружений и боеприпасов для украинских Сил обороны. Для реализации схемы первый заместитель гендиректора завода привлек заместителя начальника управления материально-технического снабжения и руководителя аффилированной компании. Они договорились о закупке металла по ценам на треть выше рыночных и конвертировали «разницу» в наличные.

Во время обысков у фигурантов изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время первому заместителю гендиректора и двум сообщникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособничество в присвоении имущества). Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

