В Украине 31 августа будут отмечать День румынского языка – указ

Согласно указу Президента, новый праздник введен для развития межкультурного диалога и украинско-румынского сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня румынского языка. Соответствующий документ №235/2026 вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно указу, День румынского языка в Украине будут отмечать ежегодно 31 августа. В документе указано, что решение принято с целью развития взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества в украинско-румынских отношениях, а также для поощрения межкультурного диалога по сохранению и развитию языковой и культурной самобытности граждан Украины.

Комментируя подписание указа, Президент отметил: «В развитие нашего гуманитарного и культурного сотрудничества, в развитие уважения между нашими народами, я подписал указ об установлении в Украине Дня румынского языка. Ежегодно это будет 31 августа, уже в Румынии есть День украинского языка, это 9 ноября».

