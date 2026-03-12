В марте некоторым украинцам пересчитают субсидии — кому и почему

У домохозяйств, у которых доходы уменьшились или увеличились более чем на 50 процентов, с марта размер жилищной субсидии изменится.

Фото: tsn.ua

В марте домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов, пересчитывают размер назначенной жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

«Такой перерасчет проводится автоматически, без обращения получателей субсидии», — заявили в Пенсионном фонде.

Также там напомнили, что при перерасчете выплат с марта 2026 года среднемесячный совокупный доход учитывают за III и IV кварталы 2025 года, который сравнивают с доходами за I и II кварталы 2025 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон).

«Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50 процентов в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается.

Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились / увеличились более чем на 50 процентов, с марта размер жилищной субсидии изменится», — добавили в Пенсионном фонде.

Пенсионный фонд также отметил, что проведение такого перерасчета предусмотрено пунктом 92 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

