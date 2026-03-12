Документы от кандидатов на должность члена ВСП по квоте ученых будут принимать до 1 апреля

Срок приема документов от кандидатов на должность члена ВСП по квоте ученых продлен до 1 апреля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия продлил до 1 апреля срок приема документов от кандидатов на должность члена ВСП по квоте съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

По состоянию на 11 марта документы подали пять кандидатов.

С целью проведения прозрачного и конкурентного отбора кандидатов на должность члена ВСП и привлечения к участию в конкурсе большего количества кандидатов принято решение продлить срок подачи документов.

Таким образом прием документов будет осуществляться до 24:00 1 апреля.

Конкурс объявлен на одну вакантную должность. Соответствующее решение Высший совет правосудия принял 12 февраля (№208/0/15-26).

Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений, во время которого будут избирать нового члена ВСП по квоте ученых, состоится 28 мая.

Прием документов от кандидатов осуществляется до 24:00 12 марта, если документы подаются в электронной форме (официальный электронный адрес Высшего совета правосудия: [email protected]), или до 17:00 этого же дня, если документы подаются лично.

С образцами необходимых документов кандидаты могут ознакомиться по ссылке – здесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.