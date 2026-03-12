  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Документы от кандидатов на должность члена ВСП по квоте ученых будут принимать до 1 апреля

15:47, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Срок приема документов от кандидатов на должность члена ВСП по квоте ученых продлен до 1 апреля.
Документы от кандидатов на должность члена ВСП по квоте ученых будут принимать до 1 апреля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия продлил до 1 апреля срок приема документов от кандидатов на должность члена ВСП по квоте съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По состоянию на 11 марта документы подали пять кандидатов.

С целью проведения прозрачного и конкурентного отбора кандидатов на должность члена ВСП и привлечения к участию в конкурсе большего количества кандидатов принято решение продлить срок подачи документов.

Таким образом прием документов будет осуществляться до 24:00 1 апреля.

Конкурс объявлен на одну вакантную должность. Соответствующее решение Высший совет правосудия принял 12 февраля (№208/0/15-26).

Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений, во время которого будут избирать нового члена ВСП по квоте ученых, состоится 28 мая.

Прием документов от кандидатов осуществляется до 24:00 12 марта, если документы подаются в электронной форме (официальный электронный адрес Высшего совета правосудия: [email protected]), или до 17:00 этого же дня, если документы подаются лично.

С образцами необходимых документов кандидаты могут ознакомиться по ссылке – здесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

документы ВСП конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президентские выборы в Украине в условиях военного положения: позиция БП ВС

БП ВС подтвердила, что Верховная Рада не обязана назначать выборы Президента во время военного положения, а отсутствие такого решения не является противоправным бездействием.

Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.

Богдан Монич: Обновление Совета судей — это естественный процесс, а не передышка, интервью по итогам ХХ съезда

Богдан Монич в эксклюзивном комментарии рассказал о балансе между дисциплинарной ответственностью и независимостью, легитимности решений продолжающегося съезда и своих планах по возвращению к осуществлению правосудия.

Попытка побега в Польшу через границу: как суд на Волыни оценил действия военнослужащего

Почему это дело не получило уголовного продолжения.

Съезд судей заявил о финансовом кризисе в судах и признал работу ГСА неудовлетворительной

Судьи заявили об угрозе для работы судов из-за финансового кризиса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]