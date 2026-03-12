КСУ признал конституционной норму об отчислении студентов за нарушение договора с учреждением высшего образования

КСУ подтвердил конституционность нормы Закона «О высшем образовании» об отчислении студентов за нарушение условий договора об обучении, подчеркнув, что такая ответственность носит гражданско-правовой характер и указав на ошибочную квалификацию этих оснований Киевским апелляционным судом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд сообщает, что Первый сенат на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 2-р(І)/2026 по конституционной жалобе Падерина Владимира Александровича относительно конституционности пункта 5 части первой статьи 46 Закона Украины «О высшем образовании» от 1 июля 2014 года № 1556–VII (далее — Закон № 1556).

Согласно пункту 5 части первой статьи 46 Закона № 1556 одним из оснований для отчисления соискателя высшего образования является «нарушение условий договора (контракта), заключенного между учреждением высшего образования и лицом, которое обучается, либо физическим (юридическим) лицом, которое оплачивает такое обучение».

По мнению автора ходатайства, применение оспариваемого положения Закона № 1556 в его деле привело к нарушению гарантированного частью второй статьи 58 Конституции Украины права «не быть привлеченным к ответственности за деяние, которое не признается законом правонарушением».

Исследовав конституционное обращение и приложенные к нему материалы, Конституционный Суд Украины принял Решение, которым признал конституционным пункт 5 части первой статьи 46 Закона № 1556, однако при этом указал, что Киевский апелляционный суд в постановлении от 3 октября 2023 года по делу Падерина В.О. неправильно классифицировал примененную к нему ответственность как дисциплинарную и, соответственно, неверно оценил основание для отчисления, предусмотренное пунктом 5 части первой статьи 46 Закона № 1556.

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что «предусмотренная пунктом 5 части первой статьи 46 Закона № 1556 ответственность в форме отчисления за нарушение условий договора (контракта) связана с неисполнением гражданско-правовых обязательств, возникающих вследствие заключения договора (контракта)».

Кроме того, Суд указал, что «законодатель может детализировать порядок реализации конституционного права на высшее образование также путем определения требований к выполнению образовательной программы и индивидуального учебного плана, включая соблюдение правил академической добросовестности, однако детализация такого порядка не должна стремиться к чрезмерному расширению указанных требований, не обусловленных целью достижения определенных для соответствующего уровня высшего образования результатов обучения, поскольку это может быть использовано как основание для отчисления соискателя образования».

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

Судьи-докладчики по делу — Юрий Барабаш, Оксана Грищук.

К этому Решению имеется отдельное мнение судьи Конституционного Суда Украины Петра Филюка, которое будет опубликовано на официальном веб-сайте Суда в установленные законодательством сроки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.