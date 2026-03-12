Рада готовит новые штрафы за торговлю без лицензии, поддельный алкоголь и табачные изделия

Комитет поддержал законопроект, ужесточающий наказание за незаконный оборот подакцизных товаров.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров (№ 9364) в целом во втором чтении.

Как писала Судебно-юридическая газета», законопроектом предлагается исключить возможность применения устных замечаний за указанные правонарушения. Следовательно, лица, которые привлечены к ответственности, будут либо оштрафованы, либо освобождены от административной ответственности в связи с отсутствием оснований для взыскания.

Депутаты предлагают внести изменениями в КУоАП (статьи 22, 156, 156-2, 161-1, 164, 164-5, 164-16, 177-2, 221, 255, 264, 265, 314) и ввести административную ответственность за:

- торговлю алкоголем, табаком и жидкостями для электронных сигарет без госрегистрации как субъекта хозяйствования;

- нарушение порядка учета, хранения, переработки, утилизации или уничтожения конфискованных подакцизных товаров и оборудования для их производства;

- приобретение, хранение, пересылку, транспортировку без цели сбыта подакцизных товаров без марок акцизного налога или с поддельными марками.

Усовершенствовать порядок изъятия подакцизной продукции, ее дальнейшей конфискации и уничтожения.

Ввести единый денежный критерий для квалификации отдельных административных правонарушений в этой сфере.

Наделить соответствующие госорганы полномочиями составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.

Так же предлагается внесение изменения в УК Украины (статья 204):

- Установить уголовную ответственность за новые деяния, связанные с приобретением, пересылкой и сбытом подакцизных товаров (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта).

А в Законе о госрегулировании производства и оборота спирта, алкоголя, табака и топлива дополнить статью 2, 15, 15³, 17 запретом на производство, оптовую и розничную торговлю указанными товарами без госрегистрации, соответствующей лицензии и других разрешительных документов.

Главное научно-экспертное управление изучив законопроект пришло к выводам, что он содержит ряд концептуальных и правовых недостатков. Предложенные изменения не в полной мере согласуются с действующим законодательством и могут привести к негативным последствиям в правоприменительной практике.

Введение запрета на освобождение от ответственности по малозначительности для широкого перечня составов (ст. 156, 164, 177-2 КУоАП и др.) создает риск привлечения к ответственности за деяния, которые формально подпадают под признаки правонарушения, но не представляют существенной общественной вредности.

Конструкция норм в отношении физических лиц-предпринимателей создает предпосылки для привлечения их к двум видам ответственности одного вида (административной и финансовой) за одно и то же деяние, что противоречит статье 61 Конституции Украины.

Отдельные положения законопроекта (в частности, ст. 164-5 КУоАП и редакция ч. 1 ст. 204 УК) могут быть истолкованы таким образом, что позволят привлекать к административной и уголовной ответственности обычных граждан, приобретающих подакцизные товары для личного потребления, даже если они не знали об их незаконном происхождении или подделке. Редакции статей (в частности, ч. 1 ст. 204 УК) сформулированы нечетко, что может привести к неоднозначному толкованию и ошибкам в правоприменении. Также вызывает замечание одновременное использование терминов «фальсифицированные» и «незаконно изготовленные» как самостоятельных, хотя они соотносятся как часть и целое.

А установленный в примечании к ст. 204 УК размер «крупного размера» (67100 грн) является недостаточным для разграничения административного правонарушения и преступления, учитывая высокую стоимость отдельных видов подакцизных товаров.

По мнению Главного управления, предложенные изменения должны быть внесены отдельными проектами – в КУоАП и УК, а также соответствующим проектом о внесении изменений в регулятивное законодательство.

