Налог на дачные и садовые дома: ГНС объяснила, есть ли льготы

Налоговая служба пояснила, что садовые и дачные дома считаются объектами жилой недвижимости, поэтому к ним могут применяться льготы по уплате налога на недвижимость в виде уменьшения налогооблагаемой базы в соответствии с нормами Налогового кодекса.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, действуют ли льготы по налогу на недвижимость для дачных домов.

Отмечается, что в соответствии с пп. 266.2.1 Налогового кодекса Украины объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Согласно пп. 14.1.129 Налогового кодекса Украины объекты жилой недвижимости — это здания, зарегистрированные в соответствии с законодательством как объекты жилой недвижимости (их составные части, которые являются самостоятельными объектами недвижимого имущества), дачные и садовые дома.

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.

Подпунктами «б» и «в» пп. 266.4.1 Налогового кодекса Украины предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в виде уменьшения базы налогообложения объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица — плательщика налога, в частности: для жилого дома/домов независимо от их количества — на 120 кв. метров; для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей) — на 180 кв. метров.

Порядок предоставления льгот установлен пп. 266.4.2 Налогового кодекса Украины.

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, рассчитывается контролирующим органом на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, которые бесплатно предоставляются органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и/или на основании оригиналов соответствующих документов налогоплательщика, в частности документов о праве собственности.

Учитывая вышеизложенное, льготы в виде уменьшения базы налогообложения объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, при уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, применяются к садовым и дачным домам с учетом норм, определенных п. 266.4 Налогового кодекса Украины.

