  1. В Украине

Минэкономики готовит среднесрочный план публичных инвестиций на 2026-2028 годы

19:18, 12 марта 2026
СПИ охватывает 170 направлений и синхронизируется с Бюджетной декларацией для финансовой поддержки приоритетных проектов.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с партнерами приступило к подготовке Среднесрочного плана приоритетных публичных инвестиций (СПИ) на 2026-2028 годы. В рамках этого процесса состоялись встречи с представителями центральных органов исполнительной власти для обсуждения подходов к развитию каждого сектора и формирования собственных среднесрочных планов инвестирования. Об этом сообщили в Минэкономики.

Заместитель министра экономики Анна Артеменко отметила, что прошлый год стал первым опытом работы по новой методологии подготовки инвестиционных проектов, и теперь процесс станет более структурированным. Она подчеркнула необходимость анализировать предыдущие планы, определять приоритеты и обращаться за поддержкой к министерству и команде DREAM.

Кабинет Министров Украины утвердил СПИ на 2026–2028 годы 2 июля 2025 года. План охватывает 170 направлений в 16 секторах, из которых 51 определены как приоритетные. Он предусматривает среднесрочное планирование публичных инвестиций с определенными приоритетами, основными направлениями и финансированием, что стало шагом к стратегическому развитию и восстановлению Украины.

Основные изменения в подготовке СПИ:

  • Усовершенствование правил игры: Минэкономики инициирует изменения в Постановление № 294, учитывая замечания от регионов и министерств, чтобы процесс стал более понятным и структурированным.
  • Цифровизация с DREAM: Подготовка, оценка и формирование портфелей проектов будут проходить через инструменты экосистемы DREAM, что обеспечит прозрачность и доступ к данным в реальном времени.
  • Синхронизация с Бюджетной декларацией: СПИ подается на утверждение КМУ одновременно с проектом Бюджетной декларации, что гарантирует финансовую поддержку приоритетных проектов.

Минэкономики

