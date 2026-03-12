  1. Видео
В США автомобиль врезался в здание синагоги, сообщается о стрельбе — видео

20:00, 12 марта 2026
На месте происшествия в штат Мичиган находятся сотрудники сразу нескольких полицейских ведомств.
Фото: nbcnews.com
В американском Вест-Блумфилде (штат Мичиган) автомобиль врезался в здание синагоги Temple Israel, после чего прозвучали выстрелы, пишет NBCnews.

На месте происшествия находятся сотрудники сразу нескольких полицейских ведомств, в том числе государственной полиции штата и подразделений около десяти муниципалитетов.

Всем близлежащим школам и религиозным учреждениям было предписано укрыться на месте и не покидать помещений.

Еврейская федерация Детройта подтвердила инцидент, сообщив, что во всех еврейских организациях принимаются повышенные меры безопасности.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что агенты находятся на месте происшествия и реагируют на «инцидент с наездом автомобиля и стрельбой возле синагоги Темпл Исраэль в Вест-Блумфилд-Тауншип, штат Мичиган».

Он добавил, что сотрудники ФБР работают с родителями в Мичигане.

Сообщений о раненых или погибших не поступало, поскольку спасатели быстро начали эвакуацию детей, сообщили правоохранители.

«На данный момент ни у кого не подтверждено ранений, кроме, возможно, самого стрелка», — заявил журналистам шериф округа Окленд Майкл Бушар.

«У нас нет этого человека под стражей. Работа продолжается, поэтому мы приказали всем оставаться в укрытиях, пока не выясним ситуацию. Это большой объект со значительной территорией вокруг него».

Он добавил, что режим укрытия остается в силе «по меньшей мере в радиусе одной мили, пока мы не убедимся, что больше никого нет — возможно, кто-то убежал пешком или покинул район».

США

