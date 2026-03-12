Во Львовской области будут судить военного ТЦК, который во время мобилизационных мероприятий избил до переломов мужчину

ГБР направило в суд обвинительный акт о превышении власти военным должностным лицом.

Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении военнослужащего Шевченковского районного ТЦК и СП во Львове, который во время проверки документов избил местного жителя.

По данным ГБР, инцидент произошел во время остановки 56-летнего мужчины во Львове. Между военнослужащим и гражданином возник конфликт, в ходе которого офицер применил физическую силу и нанес сильный удар. После этого потерпевшего удерживали за руки и силой посадили в служебный автомобиль, при этом портативный видеорегистратор, которым был оснащен офицер, не был включен.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии у мужчины диагностировали перелом бугристости левой плечевой кости, что относится к телесным повреждениям средней степени тяжести.

Военнослужащего обвиняют в превышении власти военным должностным лицом, повлекшем телесные повреждения средней тяжести (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

