Студенты-бюджетники в частных вузах будут получать стипендии — решение правительства

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что стипендии теперь будут получать студенты учреждений высшего образования независимо от формы собственности.

Она подчеркнула, что правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных учреждений высшего образования, которые также обучаются за счет государственного заказа.

«Уже с 1 сентября этого года им будут начислять академические стипендии в размере не менее 4000 грн. В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом.

Средства для стипендий предусмотрены бюджетными назначениями Министерства образования и науки на 2026 год», — заявила она.

