Пользователи PlayStation подали иск против Sony на 2 млрд фунтов из-за «несправедливых» цен на игры

Миллионы пользователей PlayStation в Великобритании стали жертвами «чрезмерных и несправедливых» сборов за загрузку цифрового контента. Об этом сообщили во время слушания в трибунале, пишет BBC.

Коллективный иск на сумму 2 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов), поданный против Sony активисткой по защите прав потребителей Алекс Нилл, утверждает, что производитель консолей не позволял игрокам покупать цифровые продукты вне собственной «закрытой экосистемы».

В случае успешного рассмотрения дела право на компенсацию смогут получить все, кто покупал цифровые игры для PlayStation или внутриигровые загрузки в течение примерно десяти лет — до февраля этого года.

Защищая свою бизнес-модель, Sony заявила в Апелляционном трибунале по вопросам конкуренции в Лондоне, что сторонние магазины создают риски для безопасности. Кроме того, компания отметила, что доходы от продажи программного обеспечения частично используются для субсидирования продаж консолей.

Выступая от имени истцов, адвокат Роберт Палмер заявил, что Sony «реализовала длительную стратегию», направленную на устранение конкуренции в сфере цифрового распространения продуктов, «монополизировав их продажу через магазин PlayStation».

По его словам, чтобы опубликовать «любой контент» для PlayStation, разработчики должны подписать контракт, который запрещает распространять его вне официального магазина без согласия Sony.

В иске утверждается, что магазин, встроенный в операционную систему PlayStation, был создан так, чтобы сделать игроков «зависимой аудиторией».

Кроме того, пользователи якобы сталкиваются с ограничительными условиями лицензирования, которые не позволяют обходить эти ограничения и получать цифровой контент из других источников.

«В результате Sony может и устанавливает розничные цены на такой контент без какой-либо конкуренции», — заявил Палмер.

По его словам, это позволяет компании получать монопольную прибыль от цифровой дистрибуции, устанавливая розничные цены примерно на 30% выше оптовой цифровой стоимости.

В иске также утверждается, что Sony получила несправедливую выгоду от изменения поведения потребителей, поскольку все больше игроков покупают цифровые игры вместо физических копий на дисках.

Консоль PlayStation 5 доступна в трех моделях, и только одна из них имеет встроенный Blu-Ray привод, хотя его можно приобрести отдельно.

Юристы истцов оценивают, что компенсацию могут получить примерно 12,2 млн пользователей — в среднем около 162 фунтов стерлингов каждый. Иск подан по принципу «opt-out», то есть все потенциально пострадавшие потребители автоматически включены в дело.

Sony заявила суду, что разрешение на использование сторонних магазинов для загрузки игр может создать риски для безопасности и конфиденциальности.

Компания также подчеркнула, что комиссия с цифровых продаж является частью стратегии покрытия расходов на производство консолей, которые продаются с относительно небольшой прибыльностью.

Ожидается, что слушания по делу против Sony продлятся около 10 недель.