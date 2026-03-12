  1. В мире

Пользователи PlayStation подали иск против Sony на 2 млрд фунтов из-за «несправедливых» цен на игры

21:42, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По оценкам юристов, компенсацию могут получить более 12 млн пользователей.
Пользователи PlayStation подали иск против Sony на 2 млрд фунтов из-за «несправедливых» цен на игры
Фото: yahoo.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миллионы пользователей PlayStation в Великобритании стали жертвами «чрезмерных и несправедливых» сборов за загрузку цифрового контента. Об этом сообщили во время слушания в трибунале, пишет BBC.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Коллективный иск на сумму 2 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов), поданный против Sony активисткой по защите прав потребителей Алекс Нилл, утверждает, что производитель консолей не позволял игрокам покупать цифровые продукты вне собственной «закрытой экосистемы».

В случае успешного рассмотрения дела право на компенсацию смогут получить все, кто покупал цифровые игры для PlayStation или внутриигровые загрузки в течение примерно десяти лет — до февраля этого года.

Защищая свою бизнес-модель, Sony заявила в Апелляционном трибунале по вопросам конкуренции в Лондоне, что сторонние магазины создают риски для безопасности. Кроме того, компания отметила, что доходы от продажи программного обеспечения частично используются для субсидирования продаж консолей.

Выступая от имени истцов, адвокат Роберт Палмер заявил, что Sony «реализовала длительную стратегию», направленную на устранение конкуренции в сфере цифрового распространения продуктов, «монополизировав их продажу через магазин PlayStation».

По его словам, чтобы опубликовать «любой контент» для PlayStation, разработчики должны подписать контракт, который запрещает распространять его вне официального магазина без согласия Sony.

В иске утверждается, что магазин, встроенный в операционную систему PlayStation, был создан так, чтобы сделать игроков «зависимой аудиторией».

Кроме того, пользователи якобы сталкиваются с ограничительными условиями лицензирования, которые не позволяют обходить эти ограничения и получать цифровой контент из других источников.

«В результате Sony может и устанавливает розничные цены на такой контент без какой-либо конкуренции», — заявил Палмер.

По его словам, это позволяет компании получать монопольную прибыль от цифровой дистрибуции, устанавливая розничные цены примерно на 30% выше оптовой цифровой стоимости.

В иске также утверждается, что Sony получила несправедливую выгоду от изменения поведения потребителей, поскольку все больше игроков покупают цифровые игры вместо физических копий на дисках.

Консоль PlayStation 5 доступна в трех моделях, и только одна из них имеет встроенный Blu-Ray привод, хотя его можно приобрести отдельно.

Юристы истцов оценивают, что компенсацию могут получить примерно 12,2 млн пользователей — в среднем около 162 фунтов стерлингов каждый. Иск подан по принципу «opt-out», то есть все потенциально пострадавшие потребители автоматически включены в дело.

Sony заявила суду, что разрешение на использование сторонних магазинов для загрузки игр может создать риски для безопасности и конфиденциальности.

Компания также подчеркнула, что комиссия с цифровых продаж является частью стратегии покрытия расходов на производство консолей, которые продаются с относительно небольшой прибыльностью.

Ожидается, что слушания по делу против Sony продлятся около 10 недель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

суд Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада готовит новые штрафы за торговлю без лицензии, поддельный алкоголь и табачные изделия

Комитет поддержал законопроект, ужесточающий наказание за незаконный оборот подакцизных товаров.

Избрание судей КСУ на ХХ съезде не состоялось: почему делегаты не голосовали и какие последствия для реформы

Один из самых ожидаемых вопросов повестки дня ХХ очередного съезда судей Украины — назначение судей Конституционного Суда — не решен.

Президентские выборы в Украине в условиях военного положения: позиция БП ВС

БП ВС подтвердила, что Верховная Рада не обязана назначать выборы Президента во время военного положения, а отсутствие такого решения не является противоправным бездействием.

Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.

Богдан Монич: Обновление Совета судей — это естественный процесс, а не передышка, интервью по итогам ХХ съезда

Богдан Монич в эксклюзивном комментарии рассказал о балансе между дисциплинарной ответственностью и независимостью, легитимности решений продолжающегося съезда и своих планах по возвращению к осуществлению правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]