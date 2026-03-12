  1. В мире
  2. / Фото

В пустыне Сахара неожиданно выпал снег — температура опустилась ниже нуля, фото

21:54, 12 марта 2026
Пустыня Сахара покрылась снегом после резкого снижения температуры.
В пустыне Сахара неожиданно выпал снег — температура опустилась ниже нуля, фото
Фото: The Sun
В Алжире в пустыне Сахара зафиксировали редкий снегопад после резкого снижения температуры ниже нуля. Необычное природное явление превратило знаменитые оранжевые песчаные дюны в белый зимний пейзаж, пишет TheSun.

Необычные кадры были сделаны в Алжире, где температура опустилась ниже нуля.

Знаменитые оранжевые песчаные дюны стали белыми, когда мороз накрыл город Айн-Сефра — населенный пункт, который называют «Воротами пустыни». Он расположен на северной окраине Сахары возле предгорий Атласских гор.

Считается, что это лишь седьмой случай снегопада в этом регионе за последние четыре десятилетия. До 2016 года подобное явление в городе Айн-Сефра фиксировали только один раз — в 1979 году.

Несмотря на эффектные пейзажи, снег в пустыне продержался недолго — он начал таять почти сразу после выпадения. Температура в регионе опускалась примерно до –3°C, что резко контрастирует с обычной жарой, когда температура может превышать 50°C.

Подобные необычные погодные явления ранее также наблюдались в других странах Ближнего Востока, в частности в Саудовской Аравии, Ливане, Сирии и Иране.

Для местных жителей и путешественников снег в пустыне стал настоящим редким событием — некоторые даже устраивали зимние игры.

