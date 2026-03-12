Верховный Суд рассмотрел спор родителей о месте жительства детей, которые выехали в Германию

Родители фактически соглашались, что дети должны жить с матерью, но спорили по поводу определения места жительства детей.

Верховный Суд рассмотрел спор между родителями о определении места проживания детей, которые после начала полномасштабной войны переехали с матерью в Германию.

Детали дела

Мать обратилась в суд с иском к отцу об определении места проживания общих детей вместе с ней, не ограничивая права ответчика видеться и участвовать в жизни дочерей, обосновывая тем, что брак с ответчиком расторгнут в октябре 2022 года, а с декабря 2021 года она вместе с детьми проживает отдельно от их отца. В марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения рф переехала с детьми в Германию, где они получили официальный вид на проживание, дети учатся в школе и детском саду, она самостоятельно их содержит. Отец не участвует в содержании детей, имеет судимость и низкий доход, а общение с ней характеризуется угрозами и насилием.

Отец подал в суд встречный иск к матери об определении места проживания трех детей вместе с матерью на территории Украины по зарегистрированному в установленном законом порядке месту ее проживания или пребывания, указал, что признает требования об определении места проживания детей с матерью, в то же время возражает против определения таким местом проживания государства пребывания последней на момент обращения в суд с иском. Считал, что удовлетворение иска об определении места проживания детей без определения их места проживания с матерью на территории Украины по зарегистрированному в установленном законом порядке месту ее проживания или пребывания фактически приведет к узакониванию выезда детей за границу на постоянное проживание без соблюдения предусмотренной действующим законодательством процедуры. В то же время он согласия на выезд детей на постоянное проживание за пределы Украины не давал и возражает против такого выезда. Указывал, что поскольку пребывание матери на территории Германии имеет временный характер, то после окончания военного положения мать должна вернуть детей на постоянное место проживания в Украину, поскольку она не имеет права единолично принимать решение об изменении места проживания детей.

Решения судов

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил иск, отказал в удовлетворении встречного иска, определил место проживания детей вместе с матерью, аргументировав тем, что определение места проживания детей с матерью будет соответствовать наилучшим интересам детей, поскольку мать создала надлежащие условия для проживания детей вместе с ней.

Верховный Суд согласился с выводами судов, исходя из следующего.

Местом проживания физического лица, не достигшего 10 лет, является место проживания его родителей (усыновителей) или одного из них, с кем он проживает, опекуна либо местонахождение учебного заведения или учреждения здравоохранения, в котором он проживает (ч. 4 ст. 29 ГК Украины).

Право ребенка на место проживания раскрывается через право родителей на определение места проживания ребенка (ст. 160 СК Украины). В соответствии с ч. 1-2 ст. 161 СК Украины, если мать и отец, проживающие отдельно, не пришли к согласию относительно того, с кем из них будет проживать малолетний ребенок, спор между ними может решаться органом опеки и попечительства или судом.

В этом деле установлено, что как мать, так и отец общих детей просили суд определить место проживания их детей вместе с матерью, однако отец просил определить место проживания детей именно по зарегистрированному месту проживания или по зарегистрированному на территории Украины месту пребывания матери. При этом обстоятельств, которые бы делали невозможным проживание детей с матерью, по делу не установлено.

Верховный Суд отметил, что фактически между сторонами существовал спор относительно участия отца в воспитании общих детей.

Также суды установили, что решением Окружного суда города Лауфен (Германия) от 27.06.2023 по делу о определении порядка общения с ребенком (детьми) утверждено заключенное участниками дела соглашение и определен порядок участия отца в общении с детьми.

Верховный Суд отметил, что ч. 4 ст. 29 ГК Украины не содержит требования относительно определения такого места именно как зарегистрированного места проживания или пребывания, а следовательно из ее содержания не вытекает обязанность определять конкретное место проживания ребенка на территории определенной административно-территориальной единицы или государства, что, в свою очередь, опровергает ссылку истца по встречному иску на необходимость определения места проживания детей с матерью именно на территории Украины.

Постановление Верховного Суда от 28 января 2026 года № 761/28549/23 (производство № 61-6019св25).

