В Киеве через суд требуют восстановить памятник архитектуры в Соломенском районе

Прокуратура через суд требует привести в надлежащее состояние объект культурного наследия в Соломенском районе Киева.

В Киеве прокуратура подала в суд иск в интересах государства с требованием привести в надлежащее техническое состояние объект культурного наследия — «Жилой дом для офицеров-воспитателей Николаевского артиллерийского училища». Здание расположено на улице Генерала Геннадия Воробьева.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, ответчиком по делу является КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Соломенского района г. Киева».

Это здание является ценным образцом жилой архитектуры периода историзма с элементами военно-оборонной архитектуры и имеет историко-культурную, архитектурную и градостроительную ценность.

Между Департаментом охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и коммунальным предприятием еще в 2017 году был заключен охранный договор, согласно которому предприятие обязано обеспечивать надлежащее содержание памятника, проводить текущие ремонтные работы и принимать меры для его сохранения.

Вместе с тем, отмечают в прокуратуре, по результатам проведенных обследований было установлено, что здание находится в неудовлетворительном и частично аварийном состоянии.

В частности, на фасадах имеются трещины и повреждения кирпичной кладки, на крыше и карнизах проросла растительность, частично отсутствуют или повреждены водостоки. Во внутренних помещениях зафиксированы трещины стен и потолка, признаки намокания, отслоение краски, поражение грибком и плесенью, а также повреждения пола и следы возгорания.

