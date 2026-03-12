  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в 4 суда

21:24, 12 марта 2026
Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию согласие, к которому добавить свои документы.
Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Деснянский районный суд города Чернигова — 1 судьи;

в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области — 2 судей;

в Одесский апелляционный суд — 7 судей;

в Соломенский районный суд города Киева — 1 судьи.

Рассмотрение вопроса состоится 8 апреля 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить:

справку согласно установленной форме (можно скачать по этой ссылке);

другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования этого объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9; электронный адрес: [email protected].

