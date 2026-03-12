  1. В Украине

Каждый третий доброволец ВСУ выбирает БПЛА – Минобороны обнародовало ТОП-5 специальностей

21:06, 12 марта 2026
33% добровольцев выбирают БПЛА, 18% – водителей, 13% – операторов РЭБ и РЭР.
Каждый третий доброволец ВСУ выбирает БПЛА – Минобороны обнародовало ТОП-5 специальностей
В Министерстве обороны сообщили, что среди добровольцев, которые присоединились к Силам обороны Украины в начале 2026 года, около трети выбрали специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

По информации 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, это позволяет новым военнослужащим выбирать должность, где их знания и навыки из гражданской жизни становятся основой для эффективной службы.

Самые популярные специальности среди добровольцев в январе-феврале 2026 года:

  1. БПЛА – 33%

Каждый третий рекрут выбрал профессию оператора или пилота беспилотника. Эти должности предполагают управление дронами для разведки, наблюдения, корректировки огня и нанесения ударов. Кандидаты должны быть в возрасте 18-45 лет, с базовыми техническими навыками и способностью сохранять концентрацию в течение длительного времени.

  1. Водители – 18%

Добровольцы будут перевозить личный состав, технику, боеприпасы и эвакуированных раненых. Возраст кандидатов – 18–50 лет, обязательно наличие водительского удостоверения категорий B, C, D или CE и физическая выносливость.

  1. РЭБ и РЭР – 13%

Операторы систем радиоэлектронной борьбы и связи противодействуют вражеским средствам РЭБ. Требования к кандидатам: 18-45 лет, техническое мышление, базовые навыки работы с электроникой, готовность к обучению.

  1. Командиры подразделений – 7%

Добровольцы берут на себя руководство отделениями и взводами. Возраст кандидатов – 21-45 лет, с лидерскими качествами и хорошей физической подготовкой. Предпочтение отдается лицам с военным опытом.

  1. Мастера и технические специалисты – 6%

Эти специалисты обеспечивают жизнедеятельность войска, занимаются ремонтом и обслуживанием техники, оборудования и вооружения. Возраст добровольцев – 18-50 лет, с техническим образованием или соответствующим опытом, внимательные и ответственные.

военные военнослужащие Минобороны

Рада готовит новые штрафы за торговлю без лицензии, поддельный алкоголь и табачные изделия

Комитет поддержал законопроект, ужесточающий наказание за незаконный оборот подакцизных товаров.

Избрание судей КСУ на ХХ съезде не состоялось: почему делегаты не голосовали и какие последствия для реформы

Один из самых ожидаемых вопросов повестки дня ХХ очередного съезда судей Украины — назначение судей Конституционного Суда — не решен.

Президентские выборы в Украине в условиях военного положения: позиция БП ВС

БП ВС подтвердила, что Верховная Рада не обязана назначать выборы Президента во время военного положения, а отсутствие такого решения не является противоправным бездействием.

Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.

Богдан Монич: Обновление Совета судей — это естественный процесс, а не передышка, интервью по итогам ХХ съезда

Богдан Монич в эксклюзивном комментарии рассказал о балансе между дисциплинарной ответственностью и независимостью, легитимности решений продолжающегося съезда и своих планах по возвращению к осуществлению правосудия.

