Каждый третий доброволец ВСУ выбирает БПЛА – Минобороны обнародовало ТОП-5 специальностей
В Министерстве обороны сообщили, что среди добровольцев, которые присоединились к Силам обороны Украины в начале 2026 года, около трети выбрали специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
По информации 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, это позволяет новым военнослужащим выбирать должность, где их знания и навыки из гражданской жизни становятся основой для эффективной службы.
Самые популярные специальности среди добровольцев в январе-феврале 2026 года:
- БПЛА – 33%
Каждый третий рекрут выбрал профессию оператора или пилота беспилотника. Эти должности предполагают управление дронами для разведки, наблюдения, корректировки огня и нанесения ударов. Кандидаты должны быть в возрасте 18-45 лет, с базовыми техническими навыками и способностью сохранять концентрацию в течение длительного времени.
- Водители – 18%
Добровольцы будут перевозить личный состав, технику, боеприпасы и эвакуированных раненых. Возраст кандидатов – 18–50 лет, обязательно наличие водительского удостоверения категорий B, C, D или CE и физическая выносливость.
- РЭБ и РЭР – 13%
Операторы систем радиоэлектронной борьбы и связи противодействуют вражеским средствам РЭБ. Требования к кандидатам: 18-45 лет, техническое мышление, базовые навыки работы с электроникой, готовность к обучению.
- Командиры подразделений – 7%
Добровольцы берут на себя руководство отделениями и взводами. Возраст кандидатов – 21-45 лет, с лидерскими качествами и хорошей физической подготовкой. Предпочтение отдается лицам с военным опытом.
- Мастера и технические специалисты – 6%
Эти специалисты обеспечивают жизнедеятельность войска, занимаются ремонтом и обслуживанием техники, оборудования и вооружения. Возраст добровольцев – 18-50 лет, с техническим образованием или соответствующим опытом, внимательные и ответственные.
