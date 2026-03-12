Каждый третий доброволец ВСУ выбирает БПЛА – Минобороны обнародовало ТОП-5 специальностей

33% добровольцев выбирают БПЛА, 18% – водителей, 13% – операторов РЭБ и РЭР.

В Министерстве обороны сообщили, что среди добровольцев, которые присоединились к Силам обороны Украины в начале 2026 года, около трети выбрали специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

По информации 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, это позволяет новым военнослужащим выбирать должность, где их знания и навыки из гражданской жизни становятся основой для эффективной службы.

Самые популярные специальности среди добровольцев в январе-феврале 2026 года:

БПЛА – 33%

Каждый третий рекрут выбрал профессию оператора или пилота беспилотника. Эти должности предполагают управление дронами для разведки, наблюдения, корректировки огня и нанесения ударов. Кандидаты должны быть в возрасте 18-45 лет, с базовыми техническими навыками и способностью сохранять концентрацию в течение длительного времени.

Водители – 18%

Добровольцы будут перевозить личный состав, технику, боеприпасы и эвакуированных раненых. Возраст кандидатов – 18–50 лет, обязательно наличие водительского удостоверения категорий B, C, D или CE и физическая выносливость.

РЭБ и РЭР – 13%

Операторы систем радиоэлектронной борьбы и связи противодействуют вражеским средствам РЭБ. Требования к кандидатам: 18-45 лет, техническое мышление, базовые навыки работы с электроникой, готовность к обучению.

Командиры подразделений – 7%

Добровольцы берут на себя руководство отделениями и взводами. Возраст кандидатов – 21-45 лет, с лидерскими качествами и хорошей физической подготовкой. Предпочтение отдается лицам с военным опытом.

Мастера и технические специалисты – 6%

Эти специалисты обеспечивают жизнедеятельность войска, занимаются ремонтом и обслуживанием техники, оборудования и вооружения. Возраст добровольцев – 18-50 лет, с техническим образованием или соответствующим опытом, внимательные и ответственные.

