Кожен третій доброволець ЗСУ обирає БпЛА – Міноборони оприлюднило ТОП-5 спеціальностей

33% добровольців обирають БпЛА, 18% – водіїв, 13% – операторів РЕБ і РЕР.

У Міністерстві оборони повідомили, що серед добровольців, які долучилися до Сил оборони України на початку 2026 року, близько третини обрали спеціальності, пов’язані з безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

За інформацією 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, це дозволяє новим військовослужбовцям обирати посаду, де їхні знання та навички з цивільного життя стають основою для ефективної служби.

Найпопулярніші спеціальності серед добровольців у січні-лютому 2026 року:

БпЛА – 33%

Кожен третій рекрут обрав фах оператора або пілота безпілотника. Ці посади передбачають керування дронами для розвідки, спостереження, коригування вогню та завдання ураження. Кандидати повинні бути 18-45 років, з базовими технічними навичками та здатністю зберігати концентрацію тривалий час.

Водії – 18%

Добровольці перевозитимуть особовий склад, техніку, боєприпаси та евакуйованих поранених. Вік кандидатів – 18–50 років, обов’язкове посвідчення водія категорій B, C, D або CE та фізична витривалість.

РЕБ та РЕР – 13%

Оператори систем радіоелектронної боротьби та зв’язку протидіють ворожим засобам РЕБ. Вимоги до кандидатів: 18-45 років, технічне мислення, базові навички роботи з електронікою, готовність до навчання.

Командири підрозділів – 7%

Добровольці беруть на себе керівництво відділеннями та взводами. Вік кандидатів – 21-45 років, з лідерськими якостями та хорошою фізичною підготовкою. Перевага надається особам із військовим досвідом.

Майстри та технічні спеціалісти – 6%

Ці фахівці забезпечують життєдіяльність війська, займаються ремонтом і обслуговуванням техніки, обладнання та озброєння. Вік добровольців – 18-50 років, з технічною освітою або відповідним досвідом, уважні та відповідальні.

