  1. В Україні

Студенти-бюджетники в приватних ЗВО отримуватимуть стипендії — рішення уряду

21:26, 12 березня 2026
У 2026 році мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з минулим роком.
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що стипендії тепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності.

Вона підкреслила, що Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення.

«Уже з 1 вересня цього року їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4000 грн. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

Кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік», - заявила вона.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, хто має право на отримання соціальних стипендій.

студенти Юлія Свириденко

