Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15057, який пропонує змінити правила звільнення військовослужбовців під час воєнного стану у випадку виховання дитини з інвалідністю.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» з метою уточнення підстави звільнення військовослужбовців з військової служби під час дії воєнного стану у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років.

Основним положенням проекту є виключення умови, за якою звільнення зі служби можливе лише за відсутності інших осіб, які зобов’язані виховувати дитину.

Чому виникла потреба у внесенні змін

Наразі чинна редакція фактично обмежує право на звільнення, оскільки передбачає його лише у випадках, коли інший з батьків відсутній. У результаті військовослужбовці, які мають дітей з інвалідністю, часто не можуть звільнитися зі служби для здійснення належного догляду.

Автори законопроєкту також звертають увагу на правову невідповідність між різними законами.

Зокрема, пункт 5 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» надає відстрочку від призову жінкам і чоловікам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, без вимоги щодо відсутності іншого з батьків.

Це створює неоднаковий правовий підхід до осіб, які перебувають у подібних життєвих обставинах, та ставить військовослужбовців, які вже виконують конституційний обов’язок із захисту Батьківщини, у гірше становище порівняно з тими, хто не проходив військову службу.

Яку проблему має вирішити законопроєкт

За словами авторів законопроєкту, чинне регулювання фактично перекладає догляд за дитиною з інвалідністю на матір, що суперечить принципу рівності прав і обов’язків батьків.

Запропоновані зміни мають:

усунути дискримінаційну умову щодо наявності іншого з батьків;

забезпечити однаковий правовий підхід до осіб, які виховують дітей з інвалідністю;

узгодити норми законодавства у сфері мобілізації та проходження військової служби;

посилити соціальний захист сімей військовослужбовців.

Автори законопроєкту прогнозують, що прийняття документа сприятиме посиленню соціального захисту сімей, які виховують дітей з інвалідністю, та забезпечить можливість більшої участі обох батьків у догляді за дитиною. Також це має допомогти відновити баланс між інтересами оборони держави та дотриманням соціальних прав громадян.

