  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Верховний Суд і Рада бізнес-омбудсмена обговорили підходи до захисту прав бізнесу

13:55, 12 березня 2026
Верховний Суд і Рада бізнес-омбудсмена обговорили пошук ефективних підходів до врегулювання проблемних питань у справах, пов’язаних із захистом прав бізнесу.
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів робочу зустріч із бізнес-омбудсменом Анкою Фельдгузен. Сторони обговорили питання співпраці між Верховним Судом і Радою бізнес-омбудсмена, а також проблемні питання у справах, пов’язаних із захистом прав бізнесу.

Під час зустрічі Кравченко наголосив, що Верховний Суд відкритий до різних форматів професійної комунікації, які сприяють кращому взаєморозумінню та формуванню конструктивної співпраці.

Він також коротко окреслив структуру Верховного Суду, особливості функціонування Великої Палати, специфіку категорій справ, що надходять на його розгляд, а також динаміку навантаження на суддів.

«Безперечно, Верховний Суд усвідомлює важливість створення сприятливих умов для залучення інвестицій у державу, а також забезпечення передбачуваності й зрозумілості судових рішень. Саме тому сьогоднішня зустріч спрямована на пошук ефективних підходів до врегулювання проблемних питань у справах, пов’язаних із захистом прав бізнесу», – зауважив Станіслав Кравченко.

Зі свого боку Анка Фельдгузен відзначила суттєвий прогрес України у впровадженні судової реформи. Вона підкреслила, що Рада бізнес-омбудсмена зацікавлена в тому, щоб Україна ставала дедалі привабливішою для інвестицій, адже як під час війни, так і в період повоєнного відновлення залучення приватного капіталу має ключове значення.

За словами бізнес-омбудсмена, у межах своєї діяльності Рада бізнес-омбудсмена ідентифікує та аналізує системні проблеми в законодавстві й практиці його застосування, що сприяє поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

Також у бізнес-омбудсмена навели приклади підготовки розгорнутих аналітичних матеріалів щодо проблемних питань з урахуванням позицій різних зацікавлених сторін, у тому числі компетентних державних органів. Такий підхід, на її думку, дозволяє виробляти спільне бачення шляхів врегулювання відповідних ситуацій.

У Верховному Суді також зазначили, що нещодавно Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду другий запит Верховного Суду за Протоколом № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Запит стосується питання щодо застосування непропорційної фінансової санкції до суб’єкта підприємницької діяльності.

Консультативний висновок ЄСПЛ, який буде надано за результатами розгляду цього запиту, може суттєво вплинути на формування відповідної судової практики в Україні.

Під час зустрічі учасники також обговорили питання забезпечення єдності та передбачуваності судової практики як важливого чинника формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

