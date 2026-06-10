Атаки на Fire Point зашкодять військовим: командир «Асгарду» про наслідки скандалу

Медіаатаки на українського виробника далекобійних безпілотників Fire Point можуть мати набагато серйозніші наслідки, ніж політичні чи репутаційні втрати.

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Скандал та медіаатаки на українського виробника далекобійних безпілотників Fire Point можуть мати набагато серйозніші наслідки, ніж політичні чи репутаційні втрати. Насамперед вони здатні вдарити по військових, які щодня використовують БПЛА та ракети для ураження російських цілей. Про це заявив один із командирів підрозділу «Асгард», що входить до Сил безпілотних систем, із позивним «Джоконда».

За словами військового, критика навколо Fire Point розгорнулася саме тоді, коли Україна почала демонструвати якісно нові можливості щодо завдання ударів углиб території Росії і стало зрозуміло, що на ринку озброєння зʼявилася компанія, яка може скласти конкуренцію на ринку зброї.

«Я більш ніж впевнений, що ті скандали, які ми зараз бачимо, саме з цим і пов’язані. Коли виходить виробник із ціною значно нижчою за ту, до якої звикли європейці та американці, супротив буде значний. Це 100%. Я більш ніж впевнений, що ті скандали, які ми зараз бачимо, вони саме з цим і пов'язані», – заявив «Джоконда» в інтервʼю https://www.youtube.com/watch?v=d_qoo2sSNio УНІАН.

Військовий наголосив, що більшість критиків, серед яких активісти-антикорупційники та деякі нардепи, оцінюють ситуацію виключно через політичну призму, не розуміючи, як насправді працює сучасна система забезпечення ударних підрозділів.

За його словами, їхня мета інформаційних ударів – переконати суспільство в тому, що існує колосальна корупція і таким чином розхитати його зсередини.

Особливо жорстко «Джоконда» висловився щодо закликів окремих антикорупційних активістів та політиків скоротити фінансування виробника або переглянути державну підтримку програми.

«Саме головне, що коли це спрямовано саме на той засіб, який дійсно робить нам важіль впливу на ворога, тобто там, де ми дійсно можемо сідати за стіл і говорити, що, наприклад, ми не запустимо на Москву там 1000 чи 2 000 дронів, хоча ми в змозі запустити їх. Ну, типу, у нас таких виробників немає. І зараз назвіть мені виробника, оці всі Шабуніни, там Железняки розказують: «забрать бабки» (держзамовлення на виробництво ракет і дронів у компанії Fire Point – ред.). Ну забери. Ти будеш воювати чи що? Ну прийдеш, потім будеш пускать, так ми тебе посадимо, ну я не знаю, там на якийсь «Лютий», будеш летіть. Скільки там «Лютих» цих можуть випустить? Ну там типу 1000 штук на пів року», – наголосив військовий.

На його переконання, унікальність Fire Point полягає не лише в самому безпілотнику, а у створенні повноцінної екосистеми виробництва, підготовки, логістики та сервісу, яка дозволяє завдавати ударів щодня.

«Людям дуже подобається, як воно горить, але люди не хочуть думать, що це його підпалило. Всім цікаво. О, горить. Так, ти задумайся, заберете в них гроші і що? Шабунін створить це підприємство. Хто його створить? Та нема ніякої монополії. Монополія в тому, що прийшли сильні менеджери. Ну, типу, давайте відкинемо чесно, хто там Міндіч, Хвіндіч — це все їхні проблеми. Нехай органи розбираються і всіх посадять, це 100%», – наголосив він.

Командир попереджає, що будь-яка зупинка виробництва або зрив постачань одразу відчуватиметься на фронті.

«Це система, яка призвела до регулярності ураження ворога на полі бою. І ще раз наголошую, не просто в якійсь зоні, а від нуля до глибокого тилу», – пояснив «Джоконда».

За його словами, сьогодні Fire Point використовують десятки підрозділів Сил оборони і військові розуміють цінність засобів уражень виробництва цієї компанії.

«Я не знаю жодного підрозділу, який застосовує Fire Point і сказав би, що це поганий засіб. Всі кайфують від нього. Тому що це система застосування. Це система, яка призвела до регулярності ураження ворога на полі бою», – заявив «Джоконда».

За словами командира, у разі, якщо компанія не зможе постачати дрони військовим, її буде дуже складно замінити. «Якщо його заберуть, буде певний проміжок, поки не з'явиться якийсь виробник, який зможе цю систему створити таку ж саму. Я не вірю, що він з'явиться навіть протягом року. От я не вірю, ми ж працюємо з засобами. Хтось намагається створити таку саму систему, і йому Сили оборони допомагають, всі співпрацюють», – зазначив він.

«Джоконда» також закликав політиків та активістів не підміняти роботу правоохоронних органів інформаційними кампаніями.

«Не сріться, хай цим займаються органи і воно повинно бути все в таємниці. А ви людей оце всіх збудоражуєте. Можливо, я ризикую дуже сильно, але, чесно, я хочу повернутись додому. Я хочу до своєї сім'ї. І в цьому засобі, і в цілому, як зараз єсть можливість воювати, я бачу можливість повернутися реально додому, до своєї дитини, до своєї дружини і жити своє життя вже нарешті в вільній Україні. А якщо оце все отак от, як воно зараз є…, ну давайте знову, як завжди... Ну Україна ж любить ото десь вийти на пік, а потім все, ну типу, ну давайте, давайте знову на ті ж самі граблі», – зазначив військовий.

Раніше активіст ЦПК Віталій Шабунін запропонував націоналізувати компанію Fire Point. Окрім того, у своїх інтервʼю активіст регулярно звинувачує компанію в шахрайстві та стверджує, що зброя виробництва Fire Point неефективна.

Автор: Володимир Право

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