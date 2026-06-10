Атаки на Fire Point навредят только военным: командир «Асгарда» о последствиях скандала

Медиаатаки на украинского производителя дальнобойных беспилотников Fire Point могут иметь гораздо более серьёзные последствия, чем политические или репутационные потери.

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Скандал и медиаатаки на украинского производителя дальнобойных беспилотников Fire Point могут иметь гораздо более серьёзные последствия, чем политические или репутационные потери. Прежде всего они способны ударить по военным, которые ежедневно используют БПЛА и ракеты для поражения российских целей. Об этом заявил один из командиров подразделения «Асгард», входящего в Силы беспилотных систем, с позывным «Джоконда».

По словам военного, критика вокруг Fire Point развернулась именно тогда, когда Украина начала демонстрировать качественно новые возможности по нанесению ударов вглубь территории России и стало понятно, что на рынке вооружений появилась компания, которая может составить конкуренцию на рынке оружия.

«Я более чем уверен, что те скандалы, которые мы сейчас видим, именно с этим и связаны. Когда выходит производитель с ценой значительно ниже той, к которой привыкли европейцы и американцы, сопротивление будет значительным. Это 100%. Я более чем уверен, что те скандалы, которые мы сейчас видим, они именно с этим и связаны», – заявил «Джоконда» в интервью https://www.youtube.com/watch?v=d_qoo2sSNio УНИАН.

Военный подчеркнул, что большинство критиков, среди которых антикоррупционные активисты и некоторые нардепы, оценивают ситуацию исключительно через политическую призму, не понимая, как на самом деле работает современная система обеспечения ударных подразделений.

По его словам, их цель информационных ударов – убедить общество в том, что существует колоссальная коррупция и таким образом раскачать его изнутри.

Особенно жёстко «Джоконда» высказался по поводу призывов отдельных антикоррупционных активистов и политиков сократить финансирование производителя или пересмотреть государственную поддержку программы.

«Самое главное, что когда это направлено именно на то средство, которое действительно даёт нам рычаг влияния на врага, то есть там, где мы действительно можем садиться за стол и говорить, что, например, мы не запустим на Москву 1000 или 2000 дронов, хотя мы в состоянии это сделать. Ну, типа, у нас таких производителей нет. И сейчас назовите мне производителя, эти все Шабунины, Железняки рассказывают: «забрать бабки» (госзаказ на производство ракет и дронов у компании Fire Point – ред.). Ну забери. Ты будешь воевать или что? Ну придёшь, потом будешь запускать, так мы тебя посадим, ну я не знаю, там на какой-то «Лютый», будешь лететь. Сколько там этих «Лютых» могут выпустить? Ну типа 1000 штук за полгода», – заявил военный.

По его мнению, уникальность Fire Point заключается не только в самом беспилотнике, но и в создании полноценной экосистемы производства, подготовки, логистики и сервиса, которая позволяет наносить удары ежедневно.

«Людям очень нравится, как оно горит, но люди не хотят думать, что это его подожгло. Всем интересно. О, горит. Так, ты задумайся, заберите у них деньги и что? Шабунин создаст это предприятие. Кто его создаст? Да нет никакой монополии. Монополия в том, что пришли сильные менеджеры. Ну, типа, давайте отбросим честно, кто там Миндич, Хвиндич — это всё их проблемы. Пусть органы разбираются и всех посадят, это 100%», – заявил он.

Командир предупреждает, что любая остановка производства или срыв поставок сразу отразится на фронте.

«Это система, которая привела к регулярности поражения врага на поле боя. И ещё раз подчёркиваю, не просто в какой-то зоне, а от нуля до глубокого тыла», – пояснил «Джоконда».

По его словам, сегодня Fire Point используют десятки подразделений Сил обороны, и военные понимают ценность средств поражения этой компании.

«Я не знаю ни одного подразделения, которое применяет Fire Point и сказало бы, что это плохое средство. Все от него в восторге, потому что это система применения. Это система, которая привела к регулярности поражения врага на поле боя», – заявил «Джоконда».

По словам командира, в случае если компания не сможет поставлять дроны военным, её будет очень сложно заменить. «Если его заберут, будет определённый промежуток, пока не появится какой-то производитель, который сможет создать такую же систему с нуля. Я не верю, что он появится даже в течение года. Мы же работаем со средствами. Кто-то пытается создать такую же систему, и ему помогают Силы обороны, все сотрудничают», – отметил он.

«Джоконда» также призвал политиков и активистов не подменять работу правоохранительных органов информационными кампаниями.

«Не ссорьтесь, пусть этим занимаются органы, и всё должно быть в тайне. А вы людей всех взбудораживаете. Возможно, я сильно рискую, но, честно, я хочу вернуться домой. Я хочу к своей семье. И с этим средством, и в целом, как сейчас есть возможность воевать, я вижу возможность реально вернуться домой, к своему ребёнку, к своей жене и жить свою жизнь уже наконец в свободной Украине. А если всё это будет продолжаться как сейчас…, ну давайте снова, как всегда... Украина же любит выйти на пик, а потом всё, ну типа, давайте снова на те же самые грабли», – отметил военный.

Ранее активист ЦПК Виталий Шабунин предложил национализировать компанию Fire Point. Кроме того, в своих интервью активист регулярно обвиняет компанию в мошенничестве и утверждает, что оружие производства Fire Point неэффективно.

Автор: Владимир Право

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