ИИ сорвал судебный процесс в США: четырех адвокатов наказали за ссылки на несуществующие дела

Суд в США наказал четырех адвокатов из-за использования ИИ и вымышленных судебных дел.

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В США федеральный судья штата Миссисипи наказал всех четырех адвокатов с обеих сторон гражданского процесса и отменил судебное разбирательство после того, как некоторые из них, полагаясь на искусственный интеллект, сослались в своих документах на несуществующие судебные дела, пишет New York Times.

Двум адвокатам запретили в течение двух лет участвовать в заседаниях Окружного суда США Северного округа штата Миссисипи из-за их поведения. Одновременно всех четырех отстранили от участия в деле и оштрафовали.

Дело возникло из-за иска о нарушении контракта, поданного в 2023 году. Адвокат из Луизианы Том Уизерс III утверждал, что город Абердин в штате Миссисипи не выплатил ему юридический гонорар, связанный с проектом развития солнечной энергетики.

Сам Уизерс не был среди наказанных. Дисциплинарные санкции применили к двум адвокатам, представлявшим его интересы, — Кэтлин М. Уилсон и Шонси Хантер Риджвей, а также к двум адвокатам города — Кэтрин И. Уильямс и Марку Макклинтону.

В судебном приказе, поданном 8 июня, старший судья Окружного суда США Шерион Эйкок отметила, что все четверо адвокатов нарушили Правило 11 Федеральных правил гражданского судопроизводства, когда подтвердили достоверность информации, изложенной в своих поданиях.

«Это дело ставит суд перед необычной ситуацией — адвокаты обеих сторон процесса совершили схожие действия, подлежащие санкциям», — написала судья Эйкок.

Судья запретила обеим работать в этом федеральном суде в течение двух лет. Кроме того, Уилсон оштрафовали на 2 500 долларов, а Уильямс — на 3 500 долларов.

Обе были временно допущены к участию в деле в Миссисипи, поскольку имели адвокатские лицензии в других штатах — Луизиане и Техасе.

Судья сообщила, что Уилсон объяснила использованием программы First Drafts на базе искусственного интеллекта появление в своем ходатайстве двух ссылок на несуществующие дела — так называемые «галлюцинированные» судебные решения.

Когда ей указали на эти ошибки, Уилсон заявила, что не знала о способности искусственного интеллекта выдумывать судебные дела и даже не понимала значения термина «галлюцинированное дело».

Судья также напомнила, что в апреле Уилсон уже привлекали к дисциплинарной ответственности в Федеральном суде по вопросам банкротства Западного округа Луизианы за аналогичные действия.

«Ее дальнейшее ненадлежащее использование искусственного интеллекта демонстрирует чрезвычайно серьезное пренебрежение профессиональными обязанностями», — отметила судья.

Что касается Уильямс, то она объяснила, что ее юридическая фирма не использует открытые генеративные системы ИИ, однако приобрела программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для внутренних исследований.

По словам судьи, Уильямс использовала этот инструмент при подготовке двух документов, которые содержали четыре вымышленных судебных дела. Она также признала, что программное обеспечение содержало базу судебных решений нескольких штатов, но не Миссисипи.

В отличие от единоличной практики Уилсон, где не существовало политики использования ИИ, фирма Уильямс требовала от адвокатов проверять результаты исследований.

«Суд считает особенно вопиющим тот факт, что Уильямс, которая является партнером и, вероятно, одним из руководителей фирмы, проигнорировала политику использования ИИ и слепо положилась на инструмент искусственного интеллекта», — написала судья.

Шонси Риджвей и Марк Макклинтон имеют адвокатские лицензии штата Миссисипи и выступали поручителями для временного допуска Уилсон и Уильямс к участию в деле.

Судья Эйкок оштрафовала каждого из них на 1 000 долларов и пришла к выводу, что они также нарушили правила гражданского судопроизводства, подписав судебные документы с недостоверными ссылками.

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