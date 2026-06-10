ШІ зірвав судовий процес у США: чотирьох адвокатів покарали за посилання на неіснуючі справи

Суд у США покарав чотирьох адвокатів через використання ШІ та вигаданих судових справ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США Федеральний суддя штату Міссісіпі покарав усіх чотирьох адвокатів з обох сторін цивільного процесу та скасував судовий розгляд після того, як деякі з них, покладаючись на штучний інтелект, послалися у своїх документах на неіснуючі судові справи, пише New York Times.

Двом адвокатам заборонили протягом двох років брати участь у засіданнях Окружного суду США Північного округу штату Міссісіпі через їхню поведінку. Водночас усіх чотирьох усунули від участі у справі та оштрафували.

Справа виникла через позов про порушення контракту, поданий у 2023 році. Адвокат із Луїзіани Том Візерс III стверджував, що місто Абердін у штаті Міссісіпі не виплатило йому юридичний гонорар, пов’язаний із проєктом розвитку сонячної енергетики.

Сам Візерс не був серед покараних. Дисциплінарні санкції застосували до двох адвокаток, які представляли його інтереси — Кетлін М. Вілсон та Шонсі Хантер Ріджвей, а також до двох адвокатів міста — Кетрін І. Вільямс та Марка Макклінтона.

У судовому наказі, поданому 8 червня, старша суддя Окружного суду США Шеріон Ейкок зазначила, що всі четверо адвокатів порушили Правило 11 Федеральних правил цивільного судочинства, коли засвідчили достовірність інформації, викладеної у своїх поданнях.

«Ця справа ставить суд перед незвичною ситуацією — адвокати обох сторін процесу вчинили подібні дії, які підлягають санкціям», — написала суддя Ейкок.

Суддя заборонила обом працювати в цьому федеральному суді протягом двох років. Крім того, Вілсон оштрафували на 2 500 доларів, а Вільямс — на 3 500 доларів.

Обидві були тимчасово допущені до участі у справі в Міссісіпі, оскільки мали адвокатські ліцензії в інших штатах — Луїзіані та Техасі.

Суддя повідомила, що Вілсон пояснила використанням програми First Drafts на базі штучного інтелекту появу у своєму клопотанні двох посилань на неіснуючі справи — так звані «галюциновані» судові рішення.

Коли їй вказали на ці помилки, Вілсон заявила, що не знала про здатність штучного інтелекту вигадувати судові справи і навіть не розуміла значення терміну «галюцинована справа».

Суддя також нагадала, що у квітні Вілсон уже притягували до дисциплінарної відповідальності у Федеральному суді з питань банкрутства Західного округу Луїзіани за аналогічні дії.

«Її подальше неналежне використання штучного інтелекту демонструє надзвичайно серйозне нехтування професійними обов’язками», — зазначила суддя.

Щодо Вільямс, то вона пояснила, що її юридична фірма не використовує відкриті генеративні системи ШІ, однак придбала програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту для внутрішніх досліджень.

За словами судді, Вільямс використовувала цей інструмент під час підготовки двох документів, які містили чотири вигадані судові справи. Вона також визнала, що програмне забезпечення містило базу судових рішень кількох штатів, але не Міссісіпі.

На відміну від одноосібної практики Вілсон, де не існувало політики використання ШІ, фірма Вільямс вимагала від адвокатів перевіряти результати досліджень.

«Суд вважає особливо кричущим той факт, що Вільямс, яка є партнером і, ймовірно, одним із керівників фірми, проігнорувала політику використання ШІ та сліпо поклалася на інструмент штучного інтелекту», — написала суддя.

Шонсі Ріджвей та Марк Макклінтон мають адвокатські ліцензії штату Міссісіпі та виступали поручителями для тимчасового допуску Вілсон і Вільямс до участі у справі.

Суддя Ейкок оштрафувала кожного з них на 1 000 доларів і дійшла висновку, що вони також порушили правила цивільного судочинства, підписавши судові документи з недостовірними посиланнями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.