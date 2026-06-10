В Україні 10 червня обирають кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ

У конкурсі беруть участь 44 кандидати, яких висунули 25 громадських об’єднань.

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В Україні 10 червня триває онлайн-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. Голосування триватиме до 21:00.

У конкурсі беруть участь 44 кандидати, яких висунули 25 громадських об’єднань.

Відповідно до Положення про Раду громадського контролю при НАБУ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року №132, проводиться конкурс з обрання членів цього консультативно-наглядового органу.

Рада громадського контролю при НАБУ формується у складі 15 осіб за результатами відкритого конкурсного відбору.

Відбір здійснюється шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

Ознайомитися з інформацією про кандидатів можна тут.

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