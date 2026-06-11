У США суд розглядає план знищення 450 тисяч сов: влада хоче врятувати рідкісний вид

У США триває судовий спір щодо урядового плану знищення до 450 тисяч бородатих сов на Західному узбережжі.

Фото: yahoo.com

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У США суд розглядає суперечливий план знищення сотень тисяч бородатих сов заради порятунку плямистих сов, пише Yahoo.

3 червня у федеральному суді США сторони представили свої аргументи у справі щодо плану знищення сотень тисяч бородатих сов для збереження популяції плямистих сов.

Суперечка розпочалася два роки тому після того, як Служба рибних ресурсів і дикої природи США у серпні 2024 року оприлюднила свою «Остаточну стратегію управління бородатими совами», яка визначає заходи щодо контролю цього виду на Західному узбережжі.

У документі зазначено, що бородаті сови витіснили плямистих сов, які перебувають під загрозою зникнення, і є однією з причин скорочення їхньої чисельності. План передбачає знищення до 450 тисяч бородатих сов у природоохоронних зонах штатів Орегон, Вашингтон і Каліфорнія протягом наступних 30 років для підтримки популяції плямистих сов.

У жовтні 2024 року зоозахисні організації Animal Wellness Action та Center for a Humane Economy подали позов з вимогою заблокувати реалізацію плану. Судовий процес триває вже півтора року, і 3 червня федеральна суддя Едрієнн Нельсон заслухала аргументи щодо клопотання позивачів про його зупинення.

План розділив екологічні організації

Ініціатива викликала розкол серед організацій, які традиційно підтримують як захист тварин, так і збереження видів. Частина неурядових організацій виступила проти плану, тоді як інші підтримали позицію уряду.

Позивачі стверджують, що план порушує Закон про договори щодо мігруючих птахів та Закон про національну екологічну політику.

Організація Friends of Animals, яка приєдналася до позивачів, заявляє, що знищення бородатих сов не допоможе плямистим совам. На її думку, після відстрілу на звільнені території просто переселяться інші бородаті сови, а конкуренція між видами продовжиться. Також організація не погоджується з класифікацією бородатих сов як інвазивного виду.

Бородаті сови походять зі східної частини США та протягом десятиліть поступово розширювали свій ареал на захід. Нині середовища існування обох видів повністю перетинаються на північному заході Тихоокеанського узбережжя — від Британської Колумбії до північної Каліфорнії. Представники Friends of Animals наголошують, що бородаті сови є місцевим видом для Північної Америки та мігрували через зміни середовища існування.

«Наша позиція полягає в тому, що бородаті сови є на сто відсотків корінним видом Північної Америки», — заявив президент організацій-позивачів Вейн Пачелле.

Водночас природоохоронні організації на чолі з Environmental Protection Information Center (EPIC) підтримали урядовий план, назвавши його необхідним для захисту плямистих сов.

За словами виконавчого директора EPIC Тома Вілера, розширенню ареалу бородатих сов сприяли переселенці в Канаді та США.

«Тому ми, як американці, певною мірою несемо моральну відповідальність за виправлення цієї проблеми», — сказав він.

Вілер також зазначив, що поширення бородатих сов створює додатковий тиск на інші види тварин у лісах північного заходу, оскільки цей вид має значно ширший раціон.

Чи пов’язаний план із заготівлею деревини

Вейн Пачелле визнає, що бородаті сови конкурують із плямистими совами за ресурси, однак наголошує, що плани зі знищення одного виду заради порятунку іншого є надзвичайно рідкісними.

На його думку, справжньою метою програми може бути розширення можливостей для лісозаготівель. Він зазначив, що відповідно до Закону про види, які перебувають під загрозою зникнення, компанії можуть отримувати дозволи на діяльність, що завдає шкоди рідкісним видам, якщо водночас реалізують заходи для їхнього захисту.

Пачелле вважає, що знищення бородатих сов може відкрити лісозаготівельним компаніям доступ до територій, де мешкають плямисті сови, використовуючи відстріл бородатих сов як компенсаційний захід.

Том Вілер визнав, що лісова галузь підтримує цей план і вже отримувала дозволи на відстріл бородатих сов. Водночас він вважає такий підхід кращим, ніж перспектива повного зникнення плямистих сов через конкуренцію.

Наразі невідомо, коли суддя Едрієнн Нельсон ухвалить рішення у справі.

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