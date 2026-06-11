В США суд рассматривает план уничтожения 450 тысяч сов: власти хотят спасти редкий вид

В США продолжается судебный спор относительно правительственного плана уничтожения до 450 тысяч бородатых сов на Западном побережье.

Фото: yahoo.com

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В США суд рассматривает спорный план уничтожения сотен тысяч бородатых сов ради спасения пятнистых сов, пишет Yahoo.

3 июня в федеральном суде США стороны представили свои аргументы по делу о плане уничтожения сотен тысяч бородатых сов для сохранения популяции пятнистых сов.

Спор начался два года назад после того, как Служба рыбных ресурсов и дикой природы США в августе 2024 года обнародовала свою «Окончательную стратегию управления бородатыми совами», которая определяет меры по контролю этого вида на Западном побережье.

В документе указано, что бородатые совы вытеснили пятнистых сов, находящихся под угрозой исчезновения, и являются одной из причин сокращения их численности. План предусматривает уничтожение до 450 тысяч бородатых сов в природоохранных зонах штатов Орегон, Вашингтон и Калифорния в течение следующих 30 лет для поддержки популяции пятнистых сов.

В октябре 2024 года зоозащитные организации Animal Wellness Action и Center for a Humane Economy подали иск с требованием заблокировать реализацию плана. Судебный процесс продолжается уже полтора года, и 3 июня федеральный судья Эдриенн Нельсон заслушала аргументы по ходатайству истцов о его приостановлении.

План разделил экологические организации

Инициатива вызвала раскол среди организаций, которые традиционно поддерживают как защиту животных, так и сохранение видов. Часть неправительственных организаций выступила против плана, тогда как другие поддержали позицию правительства.

Истцы утверждают, что план нарушает Закон о договорах о мигрирующих птицах и Закон о национальной экологической политике.

Организация Friends of Animals, присоединившаяся к истцам, заявляет, что уничтожение бородатых сов не поможет пятнистым совам. По ее мнению, после отстрела на освободившиеся территории просто переселятся другие бородатые совы, а конкуренция между видами продолжится. Также организация не согласна с классификацией бородатых сов как инвазивного вида.

Бородатые совы происходят из восточной части США и в течение десятилетий постепенно расширяли свой ареал на запад. В настоящее время среды обитания обоих видов полностью пересекаются на северо-западе Тихоокеанского побережья — от Британской Колумбии до северной Калифорнии. Представители Friends of Animals подчеркивают, что бородатые совы являются местным видом для Северной Америки и мигрировали вследствие изменений среды обитания.

«Наша позиция заключается в том, что бородатые совы являются на сто процентов коренным видом Северной Америки», — заявил президент организаций-истцов Уэйн Пачелле.

В то же время природоохранные организации во главе с Environmental Protection Information Center поддержали правительственный план, назвав его необходимым для защиты пятнистых сов.

По словам исполнительного директора EPIC Тома Вилера, расширению ареала бородатых сов способствовали переселенцы в Канаде и США.

«Поэтому мы, как американцы, в определенной степени несем моральную ответственность за исправление этой проблемы», — сказал он.

Вилер также отметил, что распространение бородатых сов создает дополнительное давление на другие виды животных в лесах северо-запада, поскольку этот вид имеет значительно более широкий рацион.

Связан ли план с заготовкой древесины

Уэйн Пачелле признает, что бородатые совы конкурируют с пятнистыми совами за ресурсы, однако подчеркивает, что планы по уничтожению одного вида ради спасения другого являются чрезвычайно редкими.

По его мнению, истинной целью программы может быть расширение возможностей для лесозаготовок. Он отметил, что в соответствии с Законом о видах, находящихся под угрозой исчезновения, компании могут получать разрешения на деятельность, наносящую вред редким видам, если одновременно реализуют меры по их защите.

Пачелле считает, что уничтожение бородатых сов может открыть лесозаготовительным компаниям доступ к территориям, где обитают пятнистые совы, используя отстрел бородатых сов как компенсационную меру.

Том Вилер признал, что лесная отрасль поддерживает этот план и уже получала разрешения на отстрел бородатых сов. В то же время он считает такой подход лучшим, чем перспектива полного исчезновения пятнистых сов из-за конкуренции.

В настоящее время неизвестно, когда судья Эдриенн Нельсон примет решение по делу.

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