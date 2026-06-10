Работодатель имеет право требовать надлежащей работы – когда это не мобинг

Когда вас могут перевести или урезать зарплату – и это будет законно

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Работодатель имеет право требовать от работника надлежащего выполнения трудовых обязанностей, а также в установленном законом порядке изменять рабочее место, должность или размер оплаты труда. Такие действия не считаются моббингом (травлей), если осуществляются в соответствии с законодательством, коллективным или трудовым договором.

Чтобы избежать недоразумений в трудовых коллективах и предотвратить случаи моббинга, работодатели должны соблюдать нормы статьи 29 Кодекса законов о труде Украины.

В частности, до начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать его о:

месте работы (информация о работодателе, включая его местонахождение), трудовой функции, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дате начала выполнения работы;

определенном рабочем месте, обеспечении необходимыми для работы средствами;

правах и обязанностях, условиях труда;

наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможных последствиях их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором — под подпись.

Отметим, что моббинг, или систематическая психологическая травля работников на рабочем месте, чаще всего возникает в сферах с жесткой иерархией и высоким уровнем стресса.

В Гоструде подчеркивают, что моббинг чаще всего возникает в коллективах, где преобладает авторитарный стиль управления, отсутствуют четкая коммуникация и распределение обязанностей, существует высокая конкуренция за ресурсы или должности, а руководство не реагирует на мелкие конфликты, позволяя им перерастать в систематическую травлю.

По данным ведомства, наиболее распространенным моббинг является в сфере образования и медицины, где работники трудятся в условиях значительной эмоциональной нагрузки и традиционно иерархической структуры управления.

Также к группе риска относятся сфера услуг и ритейл. Быстрый темп работы и постоянное взаимодействие с клиентами и коллегами нередко становятся почвой для конфликтов.

В Гоструде отмечают, что случаи моббинга часто фиксируются и в государственном секторе. Учреждения с бюрократической структурой чаще становятся местом проявления психологического давления со стороны руководства.

Отдельное внимание обращают на кибермоббинг во время дистанционной работы. Около 32% работников, работающих удаленно, сталкиваются с травлей через цифровые каналы коммуникации — мессенджеры, электронную почту или видеоконференции.

Отметим, что моббинг в трудовом коллективе — это не просто конфликт между работниками или напряженная атмосфера на работе. Речь идет о систематическом психологическом унижении, давлении, травле или создании невыносимых условий труда, которые могут влиять не только на профессиональную деятельность человека, но и на его психическое и физическое состояние.

В случае если работник стал жертвой моббинга, рекомендуется действовать последовательно и прежде всего начать со сбора доказательств.

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