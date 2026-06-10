На въезде в Киев демонтировали советскую наградную звезду: фото
20:49, 10 июня 2026
Звезда отправится в Государственный музей авиации имени Антонова.
В Киеве на въезде в город со стороны Обуховской трассы, на стеле «Киев — город-герой», демонтировали советскую наградную звезду.
Об этом сообщили коммунальщики.
Теперь она пополнит коллекцию Государственного музея авиации имени О. Антонова.
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