На въезде в Киев демонтировали советскую наградную звезду: фото

Звезда отправится в Государственный музей авиации имени Антонова.

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В Киеве на въезде в город со стороны Обуховской трассы, на стеле «Киев — город-герой», демонтировали советскую наградную звезду.

Об этом сообщили коммунальщики.

Теперь она пополнит коллекцию Государственного музея авиации имени О. Антонова.

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