На в’їзді до Києва демонтували радянську нагородну зірку: фото
20:49, 10 червня 2026
Зірка відправиться до Державного музею авіації імені Антонова.
У Києві на в’їзді з міста з боку Обухівської траси, на стелі «Київ — місто-герой», демонтували радянську нагородну зірку.
Про це повідомили комунальники.
Тепер вона поповнить колекцію Державного музею авіації імені О. Антонова.
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