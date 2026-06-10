На в’їзді до Києва демонтували радянську нагородну зірку: фото

Зірка відправиться до Державного музею авіації імені Антонова.

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У Києві на в’їзді з міста з боку Обухівської траси, на стелі «Київ — місто-герой», демонтували радянську нагородну зірку.

Про це повідомили комунальники.

Тепер вона поповнить колекцію Державного музею авіації імені О. Антонова.

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