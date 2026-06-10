Інфляція в Україні сповільнилася до 8,2%, але перевищила прогнози НБУ

Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію квітневого прогнозу НБУ.

Фото: ukrinform.com

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У травні 2026 року інфляція очікувано сповільнилася під впливом сезонних чинників – до 8,2% у річному вимірі. Про це повідомив Національний банк України

«Водночас фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію квітневого прогнозу НБУ», - йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що ключовий чинник збереження фундаментального цінового тиску – суттєвіше пришвидшення зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги на тлі збільшення витрат бізнесу на енергоресурси, заробітну плату та логістику.

«Національний банк враховуватиме цей та інші чинники під час ухвалення наступних рішень з монетарної політики», - додали у банку.

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