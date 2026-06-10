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Инфляция в Украине замедлилась до 8,2%, но превысила прогнозы НБУ

16:37, 10 июня 2026
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Фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию апрельского прогноза НБУ.
Инфляция в Украине замедлилась до 8,2%, но превысила прогнозы НБУ
Фото: ukrinform.com
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В мае 2026 года инфляция ожидаемо замедлилась под влиянием сезонных факторов — до 8,2% в годовом измерении. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

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«В то же время фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию апрельского прогноза НБУ», — говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что ключевым фактором сохранения фундаментального ценового давления стало более существенное ускорение роста цен на переработанные продукты питания и услуги на фоне увеличения расходов бизнеса на энергоресурсы, заработную плату и логистику.

«Национальный банк будет учитывать этот и другие факторы при принятии следующих решений по монетарной политике», — добавили в банке.

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НБУ инфляция

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