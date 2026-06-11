35 смертей и тысячи жалоб: сможет ли Верховная Рада остановить ТЦК при превышении полномочий

От 3 до 12 лет за решеткой: в Раде должны решить, как будут наказывать за нарушения ТЦК при мобилизации.

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35 смертельных случаев на территории ТЦК и десятки тысяч жалоб на изоляцию от мира заставили законодателей действовать. Новый проект закона № 15303 впервые вводит прямую уголовную ответственность за «бусификацию» и выполнение заведомо незаконных приказов во время мобилизации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 июня в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 15303, который предлагает изменить статью 146-1 Уголовного кодекса Украины «Насильственное исчезновение», адаптируя ее к реалиям военного положения и мобилизационных процессов.

Несмотря на то, что сопроводительные документы на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины были обнародованы не сразу, опубликованный автором текст проекта уже вызвал активное обсуждение в профессиональной среде. Основной целью законопроекта является прекращение практики «бусификации», а также приведение процедур мобилизации в соответствие с требованиями Конституции Украины и действующего законодательства.

Статистика по инцидентам

Необходимость принятия законопроекта обусловлена острой необходимостью защиты конституционных прав. В пояснительной записке автор приводит статистику правонарушений, которые сейчас рассредоточены между общими статьями УК о превышении власти или пытках:

Сообщается о 35 смертельных случаях, произошедших на территории ТЦК или вскоре после призыва, которые связаны со стрессом или непредоставлением медицинской помощи.

Фиксируются сообщения о 20 попытках самоубийства, связанных с психологическим давлением и изоляцией.

180 случаев телесных повреждений средней и тяжелой степени, в частности переломы, сотрясение мозга, ставших следствием применения физической силы.

Также сообщается о десятках тысяч жалоб на незаконное изъятие телефонов и полную изоляцию от внешнего мира.

Также в пояснительной записке упоминается о порядка 450 уголовных производствах, открытых Государственным бюро расследований в отношении должностных лиц ТЦК, за преступления, которые на данный момент не имеют специальной квалифицирующей нормы.

Новая редакция статьи 146-1 УК

Проект предлагает изложить статью 146-1 УК Украины под новым названием «Насильственное исчезновение». Теперь под представителями государства понимаются должностные лица Украины, а также любые лица, действующие с согласия или при поддержке органов власти.

Арест или задержание с последующим отказом признать этот факт либо сокрытием места пребывания лица будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Уголовно наказуемыми становятся:

Принудительное удержание лица в ТЦК, сборных пунктах или воинских частях при отсутствии законных оснований.

Удержание граждан сверх установленного законом срока административного задержания (который по общему правилу составляет 3 часа).

Принудительное изъятие мобильных телефонов или иное ограничение доступа к средствам связи.

За эти действия предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ответственность за приказы

Законопроект вводит персональную ответственность руководителей, а именно начальников ТЦК и СП. Издание распоряжения, повлекшего противоправное задержание или доставку лица, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Примечание к статье прямо указывает, что выполнение заведомо незаконного приказа не освобождает исполнителя от уголовной ответственности.

Если же незаконное удержание совершено в отношении несовершеннолетнего, группы лиц, либо сопряжено с насилием, опасным для жизни, или «жестоким, бесчеловечным обращением», наказание возрастает до 7–12 лет лишения свободы.

К сожалению, Проект может столкнуться с сопротивлением силовых структур, поскольку он непосредственно затрагивает деятельность органов, ответственных за мобилизационный ресурс. Многие ТЦК сейчас игнорируют сроки административного задержания, а криминализация превышения этого срока даже на час создаст тысячи потенциальных фигурантов среди должностных лиц.

Законопроект № 15303 должен стать инструментом, который заставит каждого представителя ТЦК помнить, что права человека не отменяются военным положением, а незаконный приказ не защитит от реального срока в 12 лет.

Перспектива принятия этого законопроекта, как и любой инициативы, касающейся ТЦК и мобилизационных процессов, является одним из сложнейших вопросов в нынешнем политическом и правовом поле. С одной стороны, цифры в пояснительной записке требуют от Рады незамедлительной реакции, с другой — оборонные потребности ставят жесткие рамки.

35 смертельных случаев и 180 фактов телесных повреждений — это уже не просто цифры, а маркер, игнорирование которого бьет по легитимности самого института мобилизации и снижает общее доверие к ВСУ. Оппоненты будут апеллировать к принципу пропорциональности наказания. Кроме того, формулировки относительно «насильственного исчезновения» или «незаконного удержания» потребуют сложнейшей доказательной базы в судах, что может превратить закон в сугубо декларативный.

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