В Украине 10 июня выбирают кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ

В конкурсе участвуют 44 кандидата, выдвинутые 25 общественными объединениями.

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В Украине 10 июня продолжается онлайн-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. Голосование продлится до 21:00.

В конкурсе участвуют 44 кандидата, выдвинутые 25 общественными объединениями.

В соответствии с Положением о Совете общественного контроля при НАБУ, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 февраля 2022 года №132, проводится конкурс по избранию членов этого консультативно-наблюдательного органа.

Совет общественного контроля при НАБУ формируется в составе 15 человек по результатам открытого конкурсного отбора.

Отбор осуществляется путем рейтингового интернет-голосования граждан, проживающих на территории Украины.

Ознакомиться с информацией о кандидатах можно здесь.

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