Верховный Суд и Совет бизнес-омбудсмена обсудили подходы к защите прав бизнеса

13:55, 12 марта 2026
Верховный Суд и Совет бизнес-омбудсмена обсудили поиск эффективных подходов к урегулированию проблемных вопросов в делах, связанных с защитой прав бизнеса.
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел рабочую встречу с бизнес-омбудсменом Анкой Фельдгузен. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Верховным Судом и Советом бизнес-омбудсмена, а также проблемные вопросы в делах, связанных с защитой прав бизнеса.

Во время встречи Кравченко подчеркнул, что Верховный Суд открыт к различным форматам профессиональной коммуникации, которые способствуют лучшему взаимопониманию и формированию конструктивного сотрудничества.

Он также кратко очертил структуру Верховного Суда, особенности функционирования Большой Палаты, специфику категорий дел, поступающих на его рассмотрение, а также динамику нагрузки на судей.

«Безусловно, Верховный Суд осознает важность создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в государство, а также обеспечения предсказуемости и понятности судебных решений. Именно поэтому сегодняшняя встреча направлена на поиск эффективных подходов к урегулированию проблемных вопросов в делах, связанных с защитой прав бизнеса», – отметил Станислав Кравченко.

Со своей стороны Анка Фельдгузен отметила существенный прогресс Украины во внедрении судебной реформы. Она подчеркнула, что Совет бизнес-омбудсмена заинтересован в том, чтобы Украина становилась все более привлекательной для инвестиций, ведь как во время войны, так и в период послевоенного восстановления привлечение частного капитала имеет ключевое значение.

По словам бизнес-омбудсмена, в рамках своей деятельности Совет бизнес-омбудсмена выявляет и анализирует системные проблемы в законодательстве и практике его применения, что способствует улучшению инвестиционного климата в Украине.

Также у бизнес-омбудсмена привели примеры подготовки развернутых аналитических материалов по проблемным вопросам с учетом позиций различных заинтересованных сторон, в том числе компетентных государственных органов. Такой подход, по ее мнению, позволяет вырабатывать общее видение путей урегулирования соответствующих ситуаций.

В Верховном Суде также отметили, что недавно Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению второй запрос Верховного Суда по Протоколу № 16 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Запрос касается вопроса о применении непропорциональной финансовой санкции к субъекту предпринимательской деятельности.

Консультативное заключение ЕСПЧ, которое будет предоставлено по результатам рассмотрения этого запроса, может существенно повлиять на формирование соответствующей судебной практики в Украине.

Во время встречи участники также обсудили вопросы обеспечения единства и предсказуемости судебной практики как важного фактора формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине.

