Украинцам объяснили, как зафиксировать ущерб от российских обстрелов через приложение «Дія» — инструкция

20:11, 31 мая 2026
Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал инструкцию по подаче заявления в Международный реестр ущерба для получения будущих компенсаций.
Если жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, его необходимо обязательно зафиксировать в Международном реестре убытков для возможного получения будущих компенсаций. Об этом говорится в инструкции, которую обнародовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Лубинец отметил, что в случае повреждения или уничтожения жилья в результате российской агрессии граждане могут подать заявление в Международный реестр убытков онлайн через государственный портал «Дія».

По его словам, для этого необходимо зайти на официальный портал государственных услуг, нажать кнопку «Войти в кабинет» и пройти авторизацию. Доступно несколько способов входа: через BankID, «Дія.Підпис» или электронный ключ.

После входа нужно в разделе «Каталог услуг» выбрать пункт «Репарации. Международный реестр убытков» и перейти к соответствующему сервису.

Далее пользователь должен выбрать категорию А3.1 — «Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества», после чего ознакомиться с описанием заявления и нажать «Подать заявление».

На первом этапе система автоматически подтягивает персональные данные, которые необходимо проверить. Далее необходимо указать, проживает ли заявитель по этому адресу в настоящее время, или указать актуальное место проживания, а также подтвердить ознакомление с инструкцией.

На следующих этапах система автоматически загружает информацию о недвижимости из государственных реестров. Заявитель выбирает объект или добавляет его вручную, проверяет адрес, площадь, количество совладельцев, а также данные о здании — год ввода в эксплуатацию, этажность и количество квартир.

Также необходимо проверить геолокацию объекта на карте и при необходимости ее скорректировать, заполнить данные о помещении, его типе, этаже и количестве комнат.

Отдельно проверяются данные о праве собственности, в частности дата его приобретения. После этого указывается, было ли жилье основным местом проживания по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также количество лиц, проживавших там.

Далее заявитель выбирает обстоятельства повреждения жилья и добавляет подробное описание события. Также указывается, известна ли точная дата и ведутся ли расследования или судебные дела.

В следующем разделе необходимо указать характер повреждений — от частичного до полного уничтожения — и, по возможности, добавить подтверждающие материалы, в частности фото, видео или документы. Если таких доказательств нет, заявление все равно можно подать.

При наличии указывается информация о проведенной экспертной оценке ущерба с приложением соответствующих документов. Также можно указать рыночную стоимость имущества до повреждения, но это поле не является обязательным.

Далее заявитель указывает, проводился ли ремонт, и может приложить подтверждение расходов. Также можно указать ориентировочную сумму возмещения или оставить поле пустым.

Отдельно выбираются социальные категории или указывается, что лицо к ним не относится, после чего подтверждается отсутствие санкций или обвинений.

После проверки контактных данных можно добавить дополнительные материалы, подтверждающие повреждения, в частности фото, видео или другие доказательства.

На завершающем этапе необходимо дать согласие на обработку персональных данных и подписать заявление через «Дія.Підпис» или другим доступным способом. После подачи система формирует номер заявки, который рекомендуется сохранить для отслеживания статуса.

