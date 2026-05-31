Нужен ли моряку автомобиль – как суд разделил имущество бывших супругов

18:23, 31 мая 2026
Суд признал автомобиль совместным имуществом и определил порядок его раздела между сторонами.
Новокодацкий районный суд города Днепра рассмотрел гражданское дело по иску о разделе супружеского имущества.

Обстоятельства дела № 205/5007/25

Истец обратился в суд с требованием осуществить раздел движимого имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов — легкового автомобиля марки Mazda, модель 3, 2016 года выпуска, номер кузова соответствующий, номерной знак соответствующий.

Стороны находились в зарегистрированном браке с 21 августа 2021 года, который был расторгнут решением Октябрьского районного суда города Днепропетровска от 18 декабря 2023 года.

Автомобиль был приобретен во время брака и зарегистрирован на имя ответчицы. Решением Ленинского районного суда города Днепропетровска от 11 июня 2024 года и постановлением Днепровского апелляционного суда от 11 декабря 2024 года по делу № 205/13260/23 установлено, что указанный автомобиль является общей совместной собственностью супругов. Рыночная стоимость автомобиля согласно заключению эксперта составляет 444 479,01 гривны.

Истец не имеет постоянного места жительства в Украине, работает моряком, спорным автомобилем не пользуется и доступа к нему не имеет. Автомобилем пользуется и распоряжается ответчица, у нее находятся документы и ключи.

Истец просил передать автомобиль в собственность ответчице и взыскать с неё в свою пользу денежную компенсацию за свою долю в праве общей совместной собственности в размере 222 239,50 гривен.

Что решил суд

Суд удовлетворил исковые требования.

Осуществил раздел движимого имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов — транспортного средства марки Mazda, модель 3, 2016 года выпуска, номер кузова соответствующий, номерной знак соответствующий, следующим образом:

  • выделить в собственность ответчицы легковой автомобиль марки Mazda, модель 3, 2016 года выпуска, номер кузова соответствующий, номерной знак соответствующий;
  • взыскать с ответчицы в пользу истца денежную компенсацию за долю последнего в праве общей совместной собственности на транспортное средство в размере 222 239,50 гривен.

Взыскать с ответчицы в пользу истца судебный сбор в размере 2 827,99 гривен.

Решение может быть обжаловано в Днепровский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

